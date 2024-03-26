Drake Bell lanzó un 'grito de ayuda' en su último video y apenas nos dimos cuenta

Video Drake Bell contó el maltrato que vivió a los 15 años: ni su padre pudo salvarlo

Drake Bell ha sido tendencia en los últimos días después de declarar que había sufrido abuso sexual por parte de Brian Peck, un exempleado de Nickelodeon. Su testimonio impactó al mundo y poco después, específicamente el 18 de marzo, lanzó una nueva canción titulada 'I Kind of Relate', donde refleja su sentir al respecto y los momentos que marcaron su vida.

El videoclip oficial logró alcanzar más de 1.2 millones de vistas en tan solo 8 días y algo interesante, es que el famoso hizo referencias muy puntuales que quizá no notaste, te explicamos.

PUBLICIDAD

Drake Bell revela sus batallas en video musical 'I Kind of Relate'

El abuso sexual que experimentó como actor infantil

Bell habló en detalle en el documental 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV' sobre los horrores que vivió como estrella de Nickelodeon, y en el video se representa a sí mismo como un niño actor que es llevado al interior de un remolque por una persona mayor, la cual hace referencia a Peck y el abuso que perpetró.

Imagen Drake Bell / YouTube

El accidente automovilístico que casi le quita vida

Drake Bell sufrió un aparatoso accidente en 2005 que le rompió la mandíbula, le provocó una fractura en el cuello y perdió 9 de sus dientes. Según su testimonio, una persona chocó de frente contra su auto a una velocidad de 100 kilómetros por hora y, de no ser por la estructura de su auto Ford Mustang de 1966, hubiera perdido la vida.

El día que llegó Bell al hospital, pidió que le tomaran una fotografía, donde precisamente se le ve con la boca llena de sangre, la cual escurría por todo su cuello, y ese momento también lo recuerda en su video recreando el incidente.

Imagen Drake Bell / Instagram y Drake Bell / YouTube

El comecial que grabó sobre un producto medicinal

Por allá del 2021, Drake Bell grabó un comercial para la marca Barmicil, una crema antiinflamatoria muy popular en México, y dicho medicamento tiene un pequeño cameo en el clip. Un dato curioso es que aparece junto a él Lalo Garza, el actor de doblaje que dio voz a Josh en la serie 'Drake y Josh' en español latino, lo cual fue un guiño bastante divertido.

Cómo comenzó su amor por México

Una parte de la canción dice: "En 2008, encontré el amor en México porque nadie quiere escucharme en los Estados Unidos, así que estoy huyendo". Con esto se refiere al momento en que Drake Bell visitó México por primera vez, quedando encantado con su cultura y fans. Además, hace énfasis en por qué decidió abandonar los Estados Unidos para hacer una nueva vida.

Imagen Getty Images

Buscó apoyo en grupos de ayuda

En un punto de su vida, Drake Bell se sentía en un lugar oscuro y, al llegar al fondo, decidió ingresar a un grupo de ayuda con el fin de superar sus adicciones y salvar su matrimonio, lo cual se refleja en una escena del clip donde él se encuentra sentado junto a varias personas.

Imagen Drake Bell / YouTube

La puerta cerrada significa el fin de su matrimonio

En 2018, Drake Bell se casó con su entonces pareja, Janet Von Schmeling, y luego, en 2023, ella solicitó el divorcio por "diferencias irreconciliables" y la custodia legal de su hijo Jeremy. En una parte de 'I Kind of Relate', el famoso de 37 años camina para entrar a lo que parece una casa; no obstante, al llegar a la puerta, esta se cierra por adentro, lo que representa el fin de su matrimonio.

PUBLICIDAD

Además, para confirmarlo, la letra de su canción dice lo siguiente al momento de llevarse a cabo dicha escena: "Ella me dejó desprevenido porque no me importaba nada querido para ella".

DSC03774.ARW Imagen Drake Bell / YouTube

Recordó su época como Drake Parker

En los últimos segundos del material, Drake recreó lo mejor posible la habitación de su personaje en el programa 'Drake y Josh' y le agregó una bandera mexicana, lo cual enloqueció a los fans de dicho país, dando a entender lo mucho que significó para él esta oportunidad actoral.

365 Days Part 2 Imagen Drake Bell / YouTube