Shakira anuncia las canciones de su próximo disco y sus fans enloquecen: “Será legendario”

Shakira regresa a la música. 7 años después de su último álbum, ‘El dorado’, lanzará ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y el anuncio de las canciones que conformarán el próximo álbum hizo que sus fans perdieran la cabeza.

Shakira anuncia las canciones de su disco ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Este 29 de febrero, la cantante de 47 años usó sus redes sociales para dar a conocer, “muy emocionada”, los primeros detalles de su siguiente álbum.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ estará compuesto por 16 canciones, muchas de las cuales, ya había lanzado como sencillos. Tal es el caso de ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Copa Vacía’, ‘TQG’ o ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’, que se han asociado fuertemente con su separación de Gerard Piqué en 2023.

Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) Solo faltan 3 semanas! https://t.co/6vCFZvVoTs pic.twitter.com/mUuji1EHLR — Shakira (@shakira) February 29, 2024

De igual manera, destaca que la mayoría de los temas son colaboraciones, apenas hay 4 en solitario.

Los temas son los siguientes:

‘Puntería’ ft. Cardi B

‘La Fuerte’ ft. Bizarrap

‘Tiempo Sin Verte’

‘Cohete’ ft. Rauw Alejandro

‘(Entre Paréntesis)’ ft. Grupo Frontera

‘Cómo Dónde y Cuándo’

‘Nassau’

‘Última’

‘Te Felicito’ ft. Rauw Alejandro

‘Monotonía’ ft. Ozuna

‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’ ft. Bizarrap

‘TQG’ ft. Karol G

‘Acróstico’ ft. Milan y Sasha

‘Copa Vacía’ ft. Manuel Turizo

‘El Jefe’ ft. Grupo Fuerza Regida

‘BZRP Music Sessions, Vol. 53 (Remix)’ ft. Tiësto

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Shakira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

Junto al tracklist’, la artista expresó que “solo faltan 3 semanas” para el lanzamiento del disco. Diversos medios señalan el 22 de marzo como la fecha en la que saldrá a la venta y estará disponible en plataformas de ‘streaming’.

Fans reaccionan al setlist de Shakira en ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Apenas llegó la información a plataformas digitales, los admiradores de la colombiana compartieron sus primeras impresiones.

Muchos de ellos se dijeron más que emocionados y ansiosos de escuchar las nuevas canciones de Shakira:

“Esto será legendario”, “Estamos ansiosos por escuchar tu nueva música”, “No puedo esperar a escuchar las nuevas canciones, ha pasado mucho tiempo desde que teníamos una colección de canciones tuyas”, “Lo escucharemos, madre”, “Sí, reina, estamos listos”, “La espera es cruel, ya esperamos 7 años”, “Ya sabemos que será el álbum del año”, “Ya quiero ver de qué canción me voy a enamorar”, “Más emocionados estamos nosotros”, “Ya estoy viendo cuáles voy a dedicar”.

Tod@s los lob@s el 22 de marzo después de habernos peleado entre nosotros y con Shakira 😭😭💀💀#LasMujeresYaNoLloran #cohete 🚀 pic.twitter.com/FBo7MDoV36 — ed (@edsonmedvar) February 28, 2024

En especial, la colaboración con Cardi B, que será el primer tema del disco, dio de qué hablar:

“Estará dentro de los Top 10, seguro”, “Se viene un hit”, “Las reinas latinas se unirán”, "Dos reinas juntas”, “Interesante colaboración”, “Estaremos escuchando”, “Esto será masivo”, fueron algunas de sus impresiones.

Fans reaccionan así a la colaboración de Shakira y Cardi B.



No obstante, también se hicieron presentes las críticas, especialmente, por el hecho de que muchas de las composiciones se estrenaron hace dos o un año.

“Varios temas que ya hemos escuchado, ¿tanto tiempo sin sacar álbum para eso?”, “Una sesión con Bizarrap, temas de hace casi 2 años, un tema que ya estaba en otro disco de otra persona… No me convence mucho el setlist, habrá que ver qué tal los nuevos temas pero esto me bajó bastante el ‘hype’”, “¿Qué no ‘TQG’ ya está en el disco ‘Mañana Será Bonito’ de Karol G?”, “La mitad de las canciones ya salieron hace años” o “Me encanta Shakira pero, qué necesidad de hacer un álbum nuevo con tanta colaboración”, fueron algunos de los comentarios en este sentido.