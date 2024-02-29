Shakira

Shakira anuncia las canciones de su próximo disco y sus fans enloquecen: “Será legendario”

Ya sabemos qué canciones formarán parte del álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira: esto opinan los fans.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video ¿Quiénes fueron los 3 grandes amores de Shakira? Les dedicó canciones y uno la demandó

Shakira regresa a la música. 7 años después de su último álbum, ‘El dorado’, lanzará ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y el anuncio de las canciones que conformarán el próximo álbum hizo que sus fans perdieran la cabeza.

Shakira anuncia las canciones de su disco ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

PUBLICIDAD

Este 29 de febrero, la cantante de 47 años usó sus redes sociales para dar a conocer, “muy emocionada”, los primeros detalles de su siguiente álbum.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ estará compuesto por 16 canciones, muchas de las cuales, ya había lanzado como sencillos. Tal es el caso de ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Copa Vacía’, ‘TQG’ o ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’, que se han asociado fuertemente con su separación de Gerard Piqué en 2023.

De igual manera, destaca que la mayoría de los temas son colaboraciones, apenas hay 4 en solitario.

Los temas son los siguientes:

  • ‘Puntería’ ft. Cardi B
  • ‘La Fuerte’ ft. Bizarrap
  • ‘Tiempo Sin Verte’
  • ‘Cohete’ ft. Rauw Alejandro
  • ‘(Entre Paréntesis)’ ft. Grupo Frontera

Más sobre Shakira

De Shakira a Wendy Guevara: ellas fueron las mujeres más influyentes este 2023 y nadie lo puede negar
5 mins

De Shakira a Wendy Guevara: ellas fueron las mujeres más influyentes este 2023 y nadie lo puede negar

Cultura Pop
Shakira pagará una multa millonaria en España e Internet no pudo evitar responder con memes
3 mins

Shakira pagará una multa millonaria en España e Internet no pudo evitar responder con memes

Cultura Pop
Desde Piqué y Clara Chía hasta Lili Melgar: personas que Shakira ha mencionado en sus canciones
5 mins

Desde Piqué y Clara Chía hasta Lili Melgar: personas que Shakira ha mencionado en sus canciones

Cultura Pop
¿Nueva canción de Shakira sobre tablas de multiplicar? Esta fue la petición de una maestra
3 mins

¿Nueva canción de Shakira sobre tablas de multiplicar? Esta fue la petición de una maestra

Cultura Pop
Niña pide a su papá escuchar ‘Patitos como tú’: se sorprende al enterarse de qué canción era
3 mins

Niña pide a su papá escuchar ‘Patitos como tú’: se sorprende al enterarse de qué canción era

Cultura Pop
Ya no solo la cantan: Así es el baile de Shakira "contra Piqué" que conquista Internet
3 mins

Ya no solo la cantan: Así es el baile de Shakira "contra Piqué" que conquista Internet

Cultura Pop
Así puedes usar el filtro de Shakira que causa sensación en TikTok: te explicamos paso a paso
2 mins

Así puedes usar el filtro de Shakira que causa sensación en TikTok: te explicamos paso a paso

Cultura Pop
¿Qué es un Twingo? Así luce el carro con el que Shakira comparó a Clara Chía en su canción
3 mins

¿Qué es un Twingo? Así luce el carro con el que Shakira comparó a Clara Chía en su canción

Cultura Pop
La nueva canción de Shakira se llenó de memes 'empoderados': sus fans aplauden las indirectas
3 mins

La nueva canción de Shakira se llenó de memes 'empoderados': sus fans aplauden las indirectas

Cultura Pop
Niña hace berrinche y dice a su mamá que le rompió el corazón "como la canción de Shakira"
2 mins

Niña hace berrinche y dice a su mamá que le rompió el corazón "como la canción de Shakira"

Cultura Pop
  • ‘Cómo Dónde y Cuándo’
  • ‘Nassau’
  • ‘Última’
  • ‘Te Felicito’ ft. Rauw Alejandro
  • ‘Monotonía’ ft. Ozuna
  • ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53’ ft. Bizarrap
  • ‘TQG’ ft. Karol G
PUBLICIDAD
  • ‘Acróstico’ ft. Milan y Sasha
  • ‘Copa Vacía’ ft. Manuel Turizo
  • ‘El Jefe’ ft. Grupo Fuerza Regida
  • ‘BZRP Music Sessions, Vol. 53 (Remix)’ ft. Tiësto

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Shakira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

Junto al tracklist’, la artista expresó que “solo faltan 3 semanas” para el lanzamiento del disco. Diversos medios señalan el 22 de marzo como la fecha en la que saldrá a la venta y estará disponible en plataformas de ‘streaming’.

Fans reaccionan al setlist de Shakira en ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Apenas llegó la información a plataformas digitales, los admiradores de la colombiana compartieron sus primeras impresiones.

Muchos de ellos se dijeron más que emocionados y ansiosos de escuchar las nuevas canciones de Shakira:

“Esto será legendario”, “Estamos ansiosos por escuchar tu nueva música”, “No puedo esperar a escuchar las nuevas canciones, ha pasado mucho tiempo desde que teníamos una colección de canciones tuyas”, “Lo escucharemos, madre”, “Sí, reina, estamos listos”, “La espera es cruel, ya esperamos 7 años”, “Ya sabemos que será el álbum del año”, “Ya quiero ver de qué canción me voy a enamorar”, “Más emocionados estamos nosotros”, “Ya estoy viendo cuáles voy a dedicar”.

En especial, la colaboración con Cardi B, que será el primer tema del disco, dio de qué hablar:

“Estará dentro de los Top 10, seguro”, “Se viene un hit”, “Las reinas latinas se unirán”, "Dos reinas juntas”, “Interesante colaboración”, “Estaremos escuchando”, “Esto será masivo”, fueron algunas de sus impresiones.
Fans reaccionan así a la colaboración de Shakira y Cardi B.
Fans reaccionan así a la colaboración de Shakira y Cardi B.
Imagen X


No obstante, también se hicieron presentes las críticas, especialmente, por el hecho de que muchas de las composiciones se estrenaron hace dos o un año.

“Varios temas que ya hemos escuchado, ¿tanto tiempo sin sacar álbum para eso?”, “Una sesión con Bizarrap, temas de hace casi 2 años, un tema que ya estaba en otro disco de otra persona… No me convence mucho el setlist, habrá que ver qué tal los nuevos temas pero esto me bajó bastante el ‘hype’”, “¿Qué no ‘TQG’ ya está en el disco ‘Mañana Será Bonito’ de Karol G?”, “La mitad de las canciones ya salieron hace años” o “Me encanta Shakira pero, qué necesidad de hacer un álbum nuevo con tanta colaboración”, fueron algunos de los comentarios en este sentido.


¿Tú esperas con ansias el próximo disco de Shakira? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el ‘tracklist’ de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Relacionados:
ShakiraShakiraMúsicaMúsica NuevaEstrenos MúsicaCancionesCanción nuevaPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD