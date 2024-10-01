¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality
En redes sociales se ha hecho viral la canciónTeam Mar, interpretada por el grupo musical Los Tuexi, ya que en su letra mencionaba que Mario Bezares sería el ganador de la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México', lo cual ocurrió en la vida real.
El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la final de la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México', evento que emocionó a los fans. Durante más de tres meses, vimos a las celebridades de esta edición conviviendo en una casa mientras eran grabados las 24 horas, participando en retos y dinámicas que desafiaban sus habilidades físicas, emocionales y sociales.
Después de una reñida competencia, quien se coronó como el ganador fue Mario Bezares, mejor conocido como "Mayito". Lo sorprendente es que su triunfo ya había sido anticipado en una canción. Te explicamos.
Canción 'Team Mar' anticipó la victoria de Mario Bezares en 'La Casa de los Famosos México
Resulta que Mario y Karime fueron los últimos concursantes, y el primero se proclamó como el vencedor, lo cual hizo que el hashtag #mayito se hiciera viral, ya que los internautas comenzaron a felicitarlo. No obstante, otra razón de la viralidad es que, al darse a conocer el resultado de 'La Casa de los Famosos México', aquellos fans de corazón comenzaron a difundir que una canción en específico predijo este resultado,
Se trata de la canción interpretada por Los Tuexi y titulada Team Mar, la cual se lanzó en las plataformas musicales el pasado 8 de agosto, es decir, semanas antes del final de la competencia. Rápidamente se viralizó, pues el público no tardó en recalcar que la agrupación supo lo que pasaría mucho antes de la final.
En su letra, que hablaba de la determinación, el carisma y la fuerza de "Mar", también se explican algunas de las características de los 5 finalistas: Brigitte, Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares.
Lo más interesante de esto es que los músicos enlistaron a los concursantes en el orden de las posiciones que obtuvieron al final de 'La Casa de los Famosos México', es decir, del quinto al primero.
"A Brigitte ningunearon sin motivo y sin razón. La melena de la nena resultó ser un león. Arath cerró las filas y en la mesa un golpe ha dado, tiene listo el disparo y a su mar se lo ha aclarado. Se fueron contra Gala. Qué si duerme, qué si come, a elloa todo se le resbala. Pa' aquel que la quería fuera les tengo malas noticias, no hay Casa de los famoso si no hay Gala. Dijeron se iría Karime y traz, la traen de vuelta. A Ricardo y a Gomita, el karma ya les trae cuenta, porque pa' cuando ellos van, ella ya dio la putivuelta. Creyeron que al encierro, él le sacaría. Qué con preguntas capciosas, lo alterarían. Ningunearon su carrera y su loca cafetería y él les dijo: Voy al baño, qué lo esperen, qué ahí venía.
La canción que se volvió un himno no oficial de aquellos que apoyan al 'Team Mar', se compartió entre grupos de aficionados y ahora, cuenta con miles de reproducciones y comentarios que destacaban lo acertado que fue el grupo Los Tuexi con sus prediccones.
Con este resultado, tanto Bezares como Los Tuexi han visto un crecimiento en su popularidad, demostrando el poder que tienen las redes sociales y la música para influir en la cultura pop y la opinión pública en torno a este tipo de programas.
