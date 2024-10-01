¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality

"A Brigitte ningunearon sin motivo y sin razón. La melena de la nena resultó ser un león. Arath cerró las filas y en la mesa un golpe ha dado, tiene listo el disparo y a su mar se lo ha aclarado. Se fueron contra Gala. Qué si duerme, qué si come, a elloa todo se le resbala. Pa' aquel que la quería fuera les tengo malas noticias, no hay Casa de los famoso si no hay Gala. Dijeron se iría Karime y traz, la traen de vuelta. A Ricardo y a Gomita, el karma ya les trae cuenta, porque pa' cuando ellos van, ella ya dio la putivuelta. Creyeron que al encierro, él le sacaría. Qué con preguntas capciosas, lo alterarían. Ningunearon su carrera y su loca cafetería y él les dijo: Voy al baño, qué lo esperen, qué ahí venía.