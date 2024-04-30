Joven descubre que su abuelita y tía eran amigas de José José, ¿fue novio de una de ellas?

Video “Como si fuera de otra especie”: Francesa se queja de cómo la tratan en México

En TikTok existen miles de historias insólitas al punto que podrían parecer falsas, como por ejemplo aquellas que involucran a los famosos y una joven decidió contar la de su familia, que incluye al reconocido cantante mexicano José José.

Usuaria de TikTok comparte la historia de sus familiares y la relación que tenían con José José

Fue la usuaria @heyferale, quien el pasado 29 de abril decidió compartir en Internet el hecho de que dos de sus familiares eran personas cercanas al intérprete de 'Piel de azúcar'. De acuerdo a la descripción del video, hace poco se enteró de que su abuelita y su tía no solo conocían a José José, sino que convivían con él de manera frecuente.

Para demostrarlo, compartió primero una foto impresa de su abuelita junto al famoso, quien estaba sonriendo de lado a lado en lo que parecía ser una fiesta. Después, al parecer, la imagen tenía una dedicatoria especial a la mujer, la cual decía lo siguiente:

"Recuerda que en mí siempre tendrás un amigo que quiere para ti lo mejor. José José".



A pesar de que el lazo entre ambos parecía de lo más tierno, resulta que la tiktoker externó que su tía mantenía una "amistad" aún más íntima con el cantante y es que otras imágenes parecían un par de enamorados.

Sus muestras de cariño reflejaban una atracción física inevitable y hasta en una parecía que se estaban besando en los labios, pero según la joven, no sabe de manera certera si tuvieron un involucramiento romántico.

El video se ha vuelto viral pocas horas después de su publicación. Las personas quedaron sorprendidas por las fotos y porque la joven podría ser sobrina de José José si su tía se hubiera casado con él.

"Wow, qué hermosa tu tía y que genial convivir con el ídolo José José", "Lo bueno que solo eran "amigos" jaja", "Brutales debieron ser las fiestas con el Príncipe como invitado", "Tu tía es la favorita de Dios", "Pudiste ser su sobrina omg", "Qué bella foto esa donde se miran y sonríen si se ven bien cuates la verdad, guiño, guiño" o "Es por todos conocido que el príncipe fue un enamoradísimo", es lo que externaron.



A raíz del clip los internautas le están pidiendo a la autora que explique la historia de cómo sus familiares se volvieron cercanas a José José.