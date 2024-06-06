Niño de tres años toca el violín en el cumpleaños de su tío y conquista TikTok: "Es un prodigio"

Video Bebé de 2 años sabe viajar en Metro “mejor que un adulto” y causa furor en TikTok

Los niños son capaces de hacer reír a todo Internet con sus ocurrencias y travesuras, pero el siguiente provocó ternura al hacer algo excepcional en el cumpleaños de su tío.

Niño de tres años sorprende con sus habilidades para tocar el violín

Fue en TikTok donde, el pasado 29 de mayo, la usuaria @violinyixuan subió un video que demuestra las increíbles habilidades de un menor al tocar el violín. De acuerdo con el material, todo ocurrió en un restaurante, donde un grupo de personas celebraba el cumpleaños de un joven en familia.

Al momento de llegar a la mesa con un pastel y una vela encendida para el festejado, el niño, quien es su sobrino, se levantó de la mesa, le entregaron un violín y comenzó a tocar la conocida canción 'Happy Birthday'. Todos alrededor estuvieron atentos a su presentación y le aplaudieron cuando terminó, ya que, sorpresivamente, lo hizo a la perfección él solo.

De hecho, su habilidad con el instrumento hizo que los demás comensales voltearan a verlo, ya que no podían creer que un niño tan pequeño pudiera estar tocando aquella melodía.

Después del mini recital del niño, su tío lo cargó para que juntos soplaran la vela del pastel y pidieran un deseo, lo cual hizo que nuevamente sus familiares aplaudieran con mucho entusiasmo.

Así reaccionó TikTok al video viral del niño violinista

El video se hizo inmediatamente viral y, en menos de una semana de haber sido posteado, ya cuenta con casi 10 millones de vistas y alrededor de 2.1 millones de corazones. A pesar de que el clip aparentemente fue grabado en China, logró ser visto en alrededor del mundo, ya que hay comentarios en diversos idiomas, además del español e inglés.

En la mayoría de ellos, los usuarios expresaron su asombro por el talento del menor, pues no creían que un niño de apenas 3 años sería tan bueno con el violín. Además de felicitarlo por su manera de tocar, también le enviaron mensajes de aliento para que continuara practicando, ya que creen que tiene un gran futuro como músico.

"¡Es tan pequeño y talentoso!", "Su carita de concentración es lo mejor", "No puedo creer que pueda mover sus deditos en las notas correctas, es una locura", "Toca hermoso, seguro será un gran violinista en el futuro", "Qué nene tan talentoso, todo un artista y además esta bien tierno", "Quiero que esté en mi cumpleaños", "Esto es demasiado tierno", "OMG ¿Cómo que tres años?", "Es que si no lo veo no lo creo", o "No sé que me da más ternura, que toque re bonito o que tenga un violín mini en las manos", fueron algunos de ellos.



Muchas personas tuvieron curiosidad sobre cómo el niño aprendió a tocar el violín a tan corta edad. Al explorar los videos del usuario que publicó el clip original, se descubrió que la mamá del menor es maestra de violín y piano, lo cual explica las habilidades del niño.

En otros TikToks del perfil, se puede ver que el talentoso menor comenzó a practicar desde los dos años y que sabe tocar otras canciones además de 'Happy Birthday', como 'Estrellita, ¿dónde estás?'.

Si quieres visualizar su progreso no olvides seguir la cuenta @violinyixuan.