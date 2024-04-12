Japonés aprendió español con las canciones de JNS y una de las integrantes reaccionó al enterarse
A través de su cuenta de TikTok, un hombre japonés compartió un vidoe en donde aparece cantando a la perfección el tema ‘Enferma de amor’ del grupo mexicano JNS. El clip se hizo viral e incluso Melissa, una de las integrantes del grupo, le extendió una invitación para conocerlo.
Aprender un nuevo idioma no siempre es sencillo, pero muchas personas encuentran herramientas para lograrlo, como memorizar canciones.
Este japonés halló la manera de dominar el español con música, utilizando las melodías de uno de los grupos femeninos más famosos de México: JNS.
Japonés muestra su amor por canciones de pop en español y se hace viral
A través de su cuenta de TikTok, el usuario @yuenmexico comparte videos en donde habla perfectamente español, lo cual logró gracias a una de las canciones de JNS, un grupo pop femenino anteriormente conocido como Jeans.
Yuen publicó un video en el que se le ve emocionado cantando el tema 'Enferma de amor', uno de los éxitos más populares de la agrupación.
Además de interpretar parte del coro y bailar la coreografía, el hombre se muestra entusiasmado cuando ve a Melissa en la pantalla de lo que parece ser un bar.
El clip se volvió viral y fue visto por Melissa, quien reaccionó a la publicación de Yuen y le dejó un comentario. El creador de contenido aprovechó para confesarle que fue gracias a su música que aprendió a hablar español y que esperaba algún día poder conocerla.
“Mucho gusto Yuen. Por supuesto que nos vamos a conocer, te voy a invitar también a un show. Te mando besos, amé tu video”, fue lo que respondió Melissa al creador de contenido.
Además de la cantante, los internautas también expresaron su admiración por el grupo pop y por Yuen, que tuvo la oportunidad de que una de sus cantante favoritas le respondiera.
“Llévenlo al 90s pop tour”, “Ame cuando dijo: ‘¿No conoces? No ma wee’, jajaja, increíble”, “Las idols mexicanas de los noventa”, “Este japonés sí sabe de música, quiero un amigo así”, “Tú ya eres mexicano” y “Yo quiero un amigo japonés noventero”, fueron algunos de los textos.
Aprovechando la ‘avalancha’ de comentarios que consiguió su publicación, Yuen aprovechó para responder algunos dudas de sus seguidores, confesando que sus amigos no conocen a JNS porque son "más jóvenes", además de que aprendió a decir “güey” gracias a ellos.
Yuen, un japonés que está recorriendo México
A través de su red social, Yuen está documentando sus aventuras por México, compartiendo algunos choques culturales que ha tenido en diferentes estados de la República.
En uno de sus videos más recientes, Yuen fue a Tepito, ubicado en la Ciudad de México, para probar una michelada, invitando una ronda a un grupo de chicas que se habían reunido en el mismo local.
Pero la travesía no terminó ahí, ya que en realidad acudió con unos amigos a dicho lugar para probar, por primera vez, carne asada.
“Ahorita voy a comer, no manches, yo (estoy muy) emocionado”, dijo el creador de contenido.
Recientemente, Yuen presenció el eclipse solar total, del pasado 8 de abril, bromeando con la situación al simular ver este fenómeno astronómico utilizando una botella de cerveza, lo cual estaba prohibido por el daño que podía causar a la vista.
