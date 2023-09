7 razones por las que sí o sí debes hacer un viaje en carretera con tu mejor amiga: jamás olvidarán su aventura

Si bien la idea de hacer un viaje con tu mejor amiga suena genial, no se pueden evitar del todo los contratiempos. Una llanta ponchada, tomar la ruta equivocada, estar a punto de chocar… afortunadamente, no hay ningún contratiempo que no puedan superar si trabajan en equipo. ¡Y la satisfacción de haberlo logrado juntas es incomparable!