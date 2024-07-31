'Deadpool 3': ¿Por qué Thor aparece llorando? Escena explicada (teorías)

Video ¿Por qué Wolverine está vivo en ‘Deadpool 3’, si murió en la película ‘Logan’?

A pocos días del estreno de la cinta 'Deadpool & Wolverine', ya se ha vuelto todo un fenómeno mundial debido a las interacciones de sus dos personajes principales, los cameos inesperados y las escenas de acción que están dejando con la boca abierta a todos.

Al desarrollarse en el multiverso es común que surjan dudas sobre la trama, pero hay una en particular que se ha repetido por todo Internet: ¿Por qué Thor llora al ver a Deadpool?, la cual tiene una explicación más lógica de lo que piensas.

¡A continuación habrá spoilers, por lo que es importante leer bajo tu propio riesgo!

Cameo de Thor en 'Deadpool 3' y su signficado

En la primera parte del filme Marvel, vemos a Deadpool ser reclutado por Mister Paradox, un miembro de la Autoridad de Variación Temporal (TVA por sus siglas en inglés), una organización encargada de monitorear y preservar el flujo correcto del tiempo en el Multiverso Marvel, que conocimos previamente en la serie 'Loki'.

Él le ofrece a Deadpool la oportunidad de unirse a la línea de tiempo principal del MCU y volverse un Avenger, ya que en años pasados Deadpool mismo expresó su deseo de ser un héroe importante e incluso fue entrevistado por Happy Hogan para lograrlo, pero fue rechazado de manera contundente.

Con el fin de convencerlo para que deje su universo y se una al de la Tierra-616, le muestra en las pantallas algunas imágenes de los miembros del popular grupo; no obstante, Deadpool se nota en una de ellas casi muerto en brazos de Thor, quien se encuentra llorando desconsolado.

El superhéroe malhablado se queda impactado por la escena, ya que no sabe si eso se hará realidad algún día, mientras tanto Mister Paradox trata de apagar la televisión desesperadamente sin lograrlo, pero ¿por qué?

¿Escena de Thor y Deadpool es un adelanto de las próximas películas de los 'Avengers'?

El agente de la TVA explica que de hecho es una realidad de un momento ambientado en el futuro que aún no ha ocurrido, lo cual significa que muy probablemente podría pasar, pero no hay un contexto de por qué Deadpool está en el suelo.

Una de las posibilidades es que Deadpool haga un sacrificio heroico que impresione a Thor y a otros héroes del MCU, pues a pesar de su humor negro ha demostrado en varias ocasiones que tiene un lado heroico y está dispuesto a hacer lo correcto cuando más importa.

Otra idea es que la interacción de Thor y Deadpool sea un adelanto de lo que veremos en las cintas 'Avengers: The Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars', las cuales también tendrán lugar en el Multiverso, donde la aparición de variantes e interacciones entre distintos superhéroes son una realidad.

¿Tú qué crees que signifique? Dinos en los comentarios.