'Deadpool 3' se iba a llamar diferente: una filtración cambió el nombre de la película

Video Ryan Reynolds no quería usar la canción ‘Bye Bye Bye’ en ’Deadpool 3’: Su esposa lo convenció

Desde su estreno, 'Deadpool & Wolverine' ha sido todo un éxito no sólo por su irreverente humor también por tener uno de los crossover más emocionantes de la historia del UMC (Universo Cinematográfico de Marvel) al lado de Hugh Jackman en su icónico papel de Wolverine.

Durante todo este tiempo que la cinta ha permanecido en las carteleras de cine, los datos curiosos u ocultos no han deja de aparecer y sorprender a los fanáticos, desde los easter eggs hasta la aparición de los hijos de Ryan Reynolds en la cinta. Aunque pudieramos pensar que ya sabemos todo sobre esta producción lo cierto es que aún hay detalles que no han salido al la luz como el que la película originalmente iba a tener otro nombre.

Así se iba a llamar originalmente 'Deadpool 3'



Pocos saben que 'Deadpool & Wolverine' estuvo cerca de tener un título completamente diferente; este cambio se dio debido a una filtración y a la inesperada respuesta del público al enterarse de ese pequeño pero significativo secreto.

Deadpool y Wolverine. Imagen Marvel Studios.



Durante la gira promocional, Ryan Reynolds, quien además de encarnar a Deadpool, también fue uno de los guionistas y productores, compartió una anécdota que sorprendió a muchos.

En una entrevista en el programa 'Jimmy Kimmel! Live', el actor reveló que el título original del filme era nada menos que 'Deadpool & Friend'. Según las declaraciones de Reynlds, esta elección de título reflejaba la dinámica única entre Deadpool y Wolverine, pero todo cambió cuando, en la víspera del Super Bowl, cuando la información se filtró en internet.

La respuesta de los seguidores del mercenario bocazas no fue tan favorable, de hecho fue tan negativa que Reynolds y su equipo decidieron tomar cartas en el asunto.

'Deadpool & Wolverine'. Imagen Marvel Studios



La reacción adversa a la filtración fue inmediata, y Ryan Reynolds no tardó en convencer a los responsables de la producción de que era necesario un cambio de título, a pesar de que los avances del marketing ya se había lanzado bajo el nombre 'Deadpool & Friend'.

Según el propio Ryan, la presión para mantener el título original era alta, pero él estaba convencido de que un ajuste era esencial para asegurar el éxito de la película. Junto al director Shawn Levy, Reynolds emprendió la difícil misión de persuadir a los ejecutivos de Disney y Marvel Studios para hacer un cambio a última hora.

Reynolds reveló la información durante su participación en el late night show de Jimmy Kimmel. Imagen Captura de pantalla Youtube @JimmyKimmelLive.



El intérprete de Deapool relató cómo él y Levy, quienes estaban en la sala de edición, pasaron horas debatiendo sobre la importancia del título.

"Llamamos a todo el mundo en Disney y Marvel, y dijimos: ‘Tenemos que cambiar el maldito título’, y ellos contestaron, 'bueno, chicos, se estrena mañana’", explicó Reynolds, quien dejó claro que la determinación y persistencia fueron clave para lograr que el nombre definitivo fuera 'Deadpool & Wolverine'.

Además del título, también cambiaron la historia de 'Deadpool 3'

Pero este no fue el único cambio que experimentó la película en su desarrollo. Antes de que Marvel Studios adquiriera los derechos de Deadpool a través de la compra de 20th Century Fox, existía una versión completamente diferente de 'Deadpool 3'.

Según Karan Soni, actor que interpreta al taxista Dopinder en las películas, el guion original de la tercera entrega estaba ambientado en Navidad y seguía a Deadpool en una disparatada misión para salvar la festividad.

Deadpool vuelve a romper la cuarta pared. Imagen Marvel Studios.

Esta versión también contaba con la participación de Hugh Jackman como Wolverine, pero con la adquisición de Fox por parte de Disney, la trama sufrió una transformación radical.

Los seguidores de Deadpool temieron que con la integración del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel, este perdiera su tono sarcástico e irreverente, pero la participación activa de Ryan Reynolds en la producción aseguró que el espíritu original del personaje se mantuviera intacto.

Marvel Studios, consciente del éxito que había tenido Deadpool en sus dos primeras entregas, otorgó a Reynolds una libertad creativa considerable, lo que resultó en una película que respeta la esencia del personaje mientras expande su universo.

Se filtran imagenes del set de grabación de 'Deadpool 3' Imagen Marvel Studios

'Deadpool & Wolverine' no solo ha sido una de las películas más emocionantes del año, también ha sido un testimonio de cómo su creatividad, humor y su irreverencia fueron parte del rotundo éxito cinematográfico.