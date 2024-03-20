¿Cuáles son las diferencias entre cometas, meteoritos y asteroides? Conócelas y lúcete como un experto

Video ¿El cometa Diablo impactará la Tierra? Científicos explican qué pasará cuando llegue en abril de 2024

La ‘visita’ del Cometa Diablo este 2024, sin duda, uno de los eventos astronómicos en boca de todos. A propósito del paso del cuerpo por nuestros cielos, te explicamos qué es un cometa, un meteorito y un asteroide, para que entiendas mejor la diferencia entre estos.

¿Qué es un cometa?

De acuerdo con la Sociedad Española de Astronomía (SEA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), un cometa es un resto congelado de la formación del sistema solar. Está compuesto principalmente de polvo, rocas y hielo, y su tamaño puede variar desde unos pocos metros hasta varios kilómetros de diámetro. En esencia, son grandes “bolas de hielo sucio”.

Los cometas tienen órbitas alargadas, lo que significa que pasan la mayor parte de su tiempo lejos del Sol, en las regiones frías del sistema solar, sin embargo, cuando se acercan a este, el calor solar provoca que el hielo (principalmente agua) en el núcleo del cometa se sublime, pasando de estado sólido a gaseoso. Este gas, junto con partículas de polvo, forma una 'cabellera' alrededor del cometa, a la que también se le conoce como 'coma'. Un dato curioso es que el viento solar empuja los materiales de la cabellera en sentido contrario al Sol.

Estos cuerpos celestes de clasifican en tres tipos, dependiendo de la forma y tamaño de su órbita: de corto Periodo o de la Familia de Júpiter, tipo Halley y de largo período.

La palabra “cometa” proviene del griego “kometes”, que significa “astro con cabellera”.

Según la NASA, se han contabilizado aproximadamente 3,910 cometas en el sistema solar.

Cometa Imagen Getty Images

El Cometa Diablo pasará ‘cerca’ de la Tierra en 2024

Este año nos concede el regalo de ver uno de los mencionados cuerpos en el cielo nocturno. En específico, el cometa 12P/Pons-Brooks (nombre científico del apodado ‘Diablo’ por la forma de su cola), que se podrá observar cielo a simple vista la noche del 21 de abril en lugares con poca contaminación lumínica (si bien desde semanas antes se podrá ver con ayuda de binoculares, coincidiendo con el eclipse solar del 8 de abril de 2024).

El Cometa Diablo aparece aproximadamente cada 71 años en la bóveda celeste; se tienen registros desde 1812 de su aparición.

Afortunadamente, el cuerpo no es peligroso ni representa ninguna alarma para la humanidad, así que no queda más que disfrutar del espectáculo.

12P/Pons-Brooks 2024 march 4 18.30 UT 30min RGB 11" RASA QHY600 Michael Jäger pic.twitter.com/39Vab25hIz — Michael Jäger (@Komet123Jager) March 5, 2024

¿Qué es un meteorito?

Para entender los meteoritos, primero hay que saber saber sobre los meteoroides, que, según la NASA, son una pieza de roca o de restos metálicos que viajan en el espacio exterior. De acuerdo con la Sociedad Española de Astronomía, estas partículas están asociadas a los cometas y asteroides, pero también pueden haber sido arrancadas de satélites o planetas tras choques violentos con otros cuerpos.

Cuando un meteoroide entra en la atmósfera terrestre, se le da el nombre de meteorito. En este proceso, la fricción provoca que los meteoros se calienten lo suficiente para brillar en el cielo, por lo que también se les conoce como estrellas fugaces.

Las lluvias de estrellas son otro ejemplo de meteoritos. Imagen Getty Images

¿Qué es un asteroide?

La NASA explica que son los restos de la formación inicial de nuestro sistema hace unos 4.600 millones de años, por lo que también se les conoce como planetas menores.

La mayoría de estos vestigios espaciales se encuentran orbitando alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, en una zona que se conoce como el cinturón principal de asteroides. Sus tamaños varían considerablemente, desde Vesta, el más grande con un diámetro de alrededor de 530 kilómetros (329 millas), hasta diminutos cuerpos de menos de 10 metros (33 pies) de ancho. Curiosamente, la masa total de todos los asteroides juntos es menor que la de nuestra Luna, según la agencia espacial.

A diferencia de los planetas, la mayoría de los asteroides presentan formas irregulares, aunque algunos son casi esféricos. A menudo, estos cuerpos celestes están marcados por cráteres y hoyos, consecuencia de un pasado violento plagado de colisiones.

Los asterorides son cuerpos rocosos, restos de la formación inicial de nuestro sistema solar. Imagen Getty Images



De igual manera, su movimiento es peculiar. A medida que giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, los asteroides también rotan sobre sí mismos, a veces de manera errática, tambaleándose mientras avanzan. Se sabe que más de 150 asteroides tienen una pequeña luna compañera, algunos incluso albergan dos.

También existen asteroides binarios (dobles), donde dos cuerpos rocosos de tamaño similar orbitan entre sí, y sistemas de asteroides triples, agregando complejidad a este fascinante paisaje espacial.

¿Cuál es la diferencia entre cometas, meteoritos y asteroides?

Como puedes ver, estos cuerpos celestes se distinguen por diferentes características, como los materiales de los que están formados, su origen, ubicación y apariencia.

A la izquierda, el cometa Halley, del lado superior derecho, los restos de un meteorito y en la parte inferior derecha, un asteroide. Imagen Getty Images