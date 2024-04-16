El Cometa Diablo ya puede verse desde la Tierra: ¿Cuándo será visible en México?

Video Todo sobre el cometa diablo que ‘rozará’ la Tierra en abril y es más grande que París

El Cometa Diablo, un visitante cósmico que no se dejaba ver desde 1954, está de regreso en nuestro sistema solar. Este fenómeno astronómico, también conocido como 12P/Pons-Brooks, es uno de los cuerpos celestes más brillantes y fascinantes.

A continuación, te damos más detalles sobre este cuerpo celeste y cómo podrás observarlo en México.

¿Qué es el cometa Diablo?

El Cometa Diablo debe su nombre a su apariencia impresionante y su rareza. Se cree que su última aparición ocurrió hace 71 años, y ahora, en 2024, nos brinda la oportunidad de contemplarlo nuevamente. Este cometa es considerablemente más grande que el monte Everest y está compuesto principalmente de hielo. Su cola, llena de gas, se extiende como cuernos en el espacio.

A pesar de su tamaño "descomunal", no representa ningún riesgo para la vida terrestre. A lo largo de los siglos, ha aparecido en los cielos de diversos países sin causar peligro alguno.

Fechas clave para ver el cometa Diablo: ¿cuándo se podrá ver en México?

El Cometa Diablo podrá verse en el cielo nocturno de México mejor que en otro lugar del mundo y esta son las mejores fechas para visualizarlo:





21 de abril: Según René A. Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, se estima que será visible en todo el territorio mexicano, y la fecha ideal para su observación será el 21 de abril, cuando alcance su máximo acercamiento al Sol.

Antes del 21 de abril: Aproximadamente un mes antes de su punto más cercano al Sol, el cometa comenzará a ser visible en el cielo nocturno. Así que, desde mediados de abril, podrás buscarlo en el firmamento. Podrá apreciarse desde una semana antes hasta una semana después de esa fecha, es decir, del 14 al 30 de abril.

¿Cómo ver el cometa Diablo?

La observación de este cometa no requiere de medidas especiales, por lo que no tienes que usar lentes especiales, pero sí hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Busca un lugar con completa oscuridad, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad.

2. Utiliza un telescopio o binoculares para apreciar los detalles del Cometa Diablo.

3. La observación de cometas puede requerir paciencia, así que mantén la vista en el cielo durante las noches adecuadas.

El Cometa Diablo es un invitado especial en nuestros cielos. No pierdas la oportunidad de contemplar su majestuosidad y recordar que, tras su paso en 2024, deberemos esperar más de 70 años para volver a verlo. ¡Mira al cielo y disfruta de este espectáculo celestial!