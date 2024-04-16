Cometa Diablo

¿Es lo mismo un cometa que una estrella fugaz? Conoce cómo identificarlos en el cielo

La duda sobre si un cometa y una estrella fugaz son lo mismo es muy común en las redes sociales y a continuación te explicamos cuáles son sus diferencias.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
El eclipse solar del 8 de abril y el paso del Cometa Diablo el próximo 21 de abril son dos de los fenómenos astronómicos más esperados en este 2024. Ahora que el primero acaba de ocurrir, las personas se muestran ansiosas por el segundo, el cual ha generado gran expectativa por las fotografías que circulan de él en redes sociales.

'Cometa Diablo'
'Cometa Diablo'
Imagen Dan Bartlett Y NASA

Resulta que el Cometa Diablo puede ser visible desde hace semanas atrás en el cielo, pero el próximo 21 de abril será el día que llegue a su máximo esplendor, mostrando su majestuosa combinación de colores azul y verde, además de su larga cola.

Si bien se ha esparcido mucha información al respecto, parece que los internautas están preguntando recientemente si los cometas y las estrellas fugaces son lo mismo ante el paso del astro, pero de acuerdo con la ciencia tienen diferencias significativas, te explicamos.

Cometas vs estrellas fugaces: cuáles son son diferencias

En primer lugar, una estrella fugaz, también conocida como meteoro, es un fenómeno luminoso que se produce cuando un pequeño cuerpo sólido, llamado meteoroide, entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, generando una estela luminosa. Por lo general, se ven como destellos de luz que cruzan rápidamente el cielo nocturno.

Cometa Diablo
Cometa Diablo
Imagen NASA y Dan Barlett


Un cometa es un cuerpo celeste compuesto por hielo y polvo que puede tardar años en orbitar alrededor del Sol. Cuando este se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se sublime, formando una atmósfera alrededor del núcleo del cometa, llamada coma, y una cola de gas y polvo que puede ser visible a simple vista.

Por otro lado, una estrella fugaz es el resultado de la entrada de un meteoroide en la atmósfera terrestre y que su luz dura algunos segundos, mientras que un cometa puede ser visible durante un período de tiempo más prolongado.

Otra diferencia importante es la velocidad a la que se mueven. Las estrellas fugaces alcanzan velocidades mucho mayores que los cometas, ya que entran en la atmósfera terrestre a velocidades de hasta 160 mil kilómetros por hora.

Los cometas, por otro lado, debido a su órbita alrededor del Sol, tienen una velocidad más lenta, lo cual explica que puedan apreciarse con más detalle.

Estrella Fugaz
Estrella Fugaz
Imagen Copilot

