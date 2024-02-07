El Cometa Diablo regresa luego de 71 años: cuándo y cómo verlo (es más grande que el Everest)

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

Para los fanáticos del espacio y la astronomía, el Cometa Diablo es uno de los fenómenos astronómicos más esperados, el cual podrá ser visto desde el planeta Tierra este año. Como este suceso se repetirá hasta 2095, te contamos todo lo que debes saber para presenciar este evento.

El Cometa Diablo pasará cerca del planeta Tierra y te decimos cuándo podrás verlo Imagen Getty Images

¿Por qué se llama 'Cometa Diablo’?

El Cometa 12P/Pons-Brooks, mejor conocido como Cometa Diablo, ha llamado la atención de la comunidad científica por superar el tamaño del monte Everest, la montaña más alta de la superficie de la Tierra, que cuenta con una altitud de 8,848.86 metros sobre el nivel del mar.

Este astro recibió su nombre debido a su tamaño, además de su composición de helio y gas que le otorgaron una forma de un cuerpo con cola y cuerpos, lo cual se asoció con el diablo.

Descubierto en 1812, por los astrónomos franceses Jean-Louis Pons y Alexis Bouvard, fue en 1883 que el cometa fue visto por William Robert Brooks, quien le otorgó dicho nombre.



Además de su forma, el Cometa Diablo también ha llamado la atención debido a que es difícil presenciarlo, ya que pasa por el planeta cada 71 años, lo que es un suceso único en la vida para muchas personas.

En 2023, este cometa sufrió dos exposiciones: la primera en julio y otra en octubre, según reporte la Asociación Astronómica Británica, por lo que astro perdió una importante cantidad de polvo y hielo, provocando una forma de ‘cuernos’ debido a la probable obstrucción de su núcleo.

¿Cuándo podrá verse el Cometa Diablo este 2024?

De acuerdo con la información de ‘Live Science’, el Cometa Diablo se dirige hacia el interior de nuestro Sistema Solar, donde será lanzado a su órbita elíptica alrededor del Sol y podrá verse muy pronto.

Se espera que el cometa alcance su punto más brillante el 21 de abril de 2024, siendo el 2 de junio cuando tenga mayor cercanía con la Tierra, por lo que podrá ser perceptible desde el cielo.



A pesar de su cercanía con la Tierra, además de su tamaño, el Cometa Diablo no representa ninguna amenaza a nuestro planeta. Los expertos no tienen registro de algún fenómeno astrológico que pueda poner en peligro a los humanos en los próximos años; solo se espera el paso de los grandes asteroides 2007 FT3 para octubre de este año, pero todo es seguro.

Si deseas presenciar este cometa, lo mejor será que apartes la fecha, ya que volverá a estar cerca hasta 2095.