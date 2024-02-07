El Cometa Diablo regresa luego de 71 años: cuándo y cómo verlo (es más grande que el Everest)
Hecho de helio y gas, el Cometa Diablo ha llamado la atención por su forma peculiar que parece un cuerpo con cola y cuernos, el cual podrá ser visto desde la tierra este 2024.
Para los fanáticos del espacio y la astronomía, el Cometa Diablo es uno de los fenómenos astronómicos más esperados, el cual podrá ser visto desde el planeta Tierra este año. Como este suceso se repetirá hasta 2095, te contamos todo lo que debes saber para presenciar este evento.
¿Por qué se llama 'Cometa Diablo’?
El Cometa 12P/Pons-Brooks, mejor conocido como Cometa Diablo, ha llamado la atención de la comunidad científica por superar el tamaño del monte Everest, la montaña más alta de la superficie de la Tierra, que cuenta con una altitud de 8,848.86 metros sobre el nivel del mar.
Este astro recibió su nombre debido a su tamaño, además de su composición de helio y gas que le otorgaron una forma de un cuerpo con cola y cuerpos, lo cual se asoció con el diablo.
Descubierto en 1812, por los astrónomos franceses Jean-Louis Pons y Alexis Bouvard, fue en 1883 que el cometa fue visto por William Robert Brooks, quien le otorgó dicho nombre.
¡Se acerca un Cometa que podría ser visible a simple vista! ☄ 💫Su nombre es 12P/Pons-Brooks, es conocido como "cometa diablo" por su forma. 📅El 21 de Abril alcanzará su perihelio (Su punto más cercano al Sol). Ese día 21 de Abril será el mejor momento para ver el Cometa 12P/Pons-Brooks, ya que será cuando más brillará. Con un cielo oscuro, podrías ser capaz de ver el cometa a simple vista. ☄Recuerda que un cometa es inestable, y de momento esto es lo que tenemos. 👀Si quieres estar al tanto sobre este cometa recuerda seguirme para no perdértelo. #nasa #espacio #cometa #planeta #planet #astronomia #universo #universe #space #asteroide♬ Blade Runner 2049 - Synthwave Goose
Además de su forma, el Cometa Diablo también ha llamado la atención debido a que es difícil presenciarlo, ya que pasa por el planeta cada 71 años, lo que es un suceso único en la vida para muchas personas.
En 2023, este cometa sufrió dos exposiciones: la primera en julio y otra en octubre, según reporte la Asociación Astronómica Británica, por lo que astro perdió una importante cantidad de polvo y hielo, provocando una forma de ‘cuernos’ debido a la probable obstrucción de su núcleo.
¿Cuándo podrá verse el Cometa Diablo este 2024?
De acuerdo con la información de ‘Live Science’, el Cometa Diablo se dirige hacia el interior de nuestro Sistema Solar, donde será lanzado a su órbita elíptica alrededor del Sol y podrá verse muy pronto.
Se espera que el cometa alcance su punto más brillante el 21 de abril de 2024, siendo el 2 de junio cuando tenga mayor cercanía con la Tierra, por lo que podrá ser perceptible desde el cielo.
A pesar de su cercanía con la Tierra, además de su tamaño, el Cometa Diablo no representa ninguna amenaza a nuestro planeta. Los expertos no tienen registro de algún fenómeno astrológico que pueda poner en peligro a los humanos en los próximos años; solo se espera el paso de los grandes asteroides 2007 FT3 para octubre de este año, pero todo es seguro.
Si deseas presenciar este cometa, lo mejor será que apartes la fecha, ya que volverá a estar cerca hasta 2095.
¿Tienes planeado ver el Cometa Diablo? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.