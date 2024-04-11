¿El cometa Diablo representa un peligro para la Tierra? Científicos explican si podría chocar

Video Todo sobre el cometa diablo que ‘rozará’ la Tierra en abril y es más grande que París

El Cometa Diablo, también conocido como 12P/Pons-Brooks, se aproxima a la Tierra en un evento astronómico único. De hecho, ya puede verse en el cielo, pero podrá observarse mejor el próximo 21 de abril, según astrónomos.

Este cometa periódico, de tipo Halley, regresa al sistema solar interior cada 71.2 años. Su núcleo, similar en tamaño a la zona urbana de Guadalajara, está compuesto por roca, polvo y hielos. Aunque se observó por primera vez en 1812, hay registros de su presencia en el cielo desde el siglo XIV.

PUBLICIDAD

¿El Cometa Diablo representa un peligro para la Tierra?

Para comprender si representa un peligro, algunos medios de comunicación citan al Dr. René A. Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM.

Contrario a lo que la cultura popular nos ha hecho creer, el cometa Diablo no representa ningún peligro para la Tierra. Su órbita está muy lejana a la de nuestro planeta, por lo que podemos disfrutar de este espectáculo celestial sin ninguna preocupación.

El objeto celeste pasará a una distancia de aproximadamente 15 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo que está muy por encima de la distancia mínima de seguridad establecida por la comunidad científica. Además, el cometa no está en una trayectoria que lo lleve a impactar con la Tierra en el futuro cercano.

Simulación de un meteorito entrando a la tierra Imagen Shutterstock

¿Por qué se llama Cometa Diablo?

Su apodo proviene de una particular eyección que le formó dos 'cuernitos'. Además, la coincidencia con Halloween y la similitud con la nave Halcón Milenario de Star Wars le han dado otros nombres populares.

Imagen The Grosby Group

¿Cuándo se verá mejor el Cometa Diablo?

El 21 de abril será el mejor momento para observar el cometa Diablo, ya que alcanzará su máximo acercamiento al Sol. Sin embargo, será visible entre el 14 y el 30 de abril. Para disfrutarlo, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y usar binoculares, enfocando hacia el oeste y cerca del horizonte.

Este año tenemos una oportunidad única para observar este fascinante evento astronómico, que ahora sabemos, no representa un peligro para la Tierra.