¿Por qué el Cometa Diablo se llama así? El cuerpo celeste 'rozará' a la Tierra este 2024

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

En este 2024 será posible observar un nuevo cometa en el cielo: el 12P/Pons-Brooks, también conocido como Cometa Diablo. Este fenómeno celeste podrá ser visto desde diversas partes del mundo, como México y Estados Unidos.

En los últimos meses su trayectoria ha sido tema de interés, debido a que el cuerp celeste se caracteriza por su gran tamaño: aproximadamente 26 mil 567 metros, es decir, tres veces más grande que el monte Everest, la montaña más alta del mundo.

PUBLICIDAD

El Cometa Diablo fue descubierto por dos importantes observadores

De acuerdo al portal 'Space.com', el astro fue bautizado gracias al astrónomo Jean-Louis Pons, quien el 12 de julio de 1812 lo descubrió por primera vez y lo describió como "un objeto sin cola aparente". No obstante, él no fue el único investigador que lo vio en el cielo, pues en 1883 William R. Brooks, lo encontró accidentalmente.

Después de hacer los primeros cálculos orbitales del descubrimiento de Brooks, se comprendió que este cometa y el cometa encontrado por Pons en 1812 eran uno mismo, por lo cual este cometa lleva ahora los apellidos de ambos observadores.

Dicho cuerpo espacial tarda 71 años en orbitar alrededor del Sol, tiempo durante el cual vuela hasta los bordes exteriores del sistema solar y regresa. De hecho, la NASA ha logrado capturar algunas imágenes de él y causaron una gran conmoción en redes.

Un dato interesante del cometa es que desde 2023 ha "explotado" en diversas ocasiones debido a los rayos del sol que calentaron su núcleo, aumentando su temperatura de manera extrema, lo cual tuvo como consecuencia que tuviera un brillo aún más intenso. Si bien parecería una reacción peligrosa, no afectaría a nuestro planeta en lo más mínimo porque no cruza la trayectoria de nuestro planeta, evitando así una colisión.

'Cometa Diablo' Imagen Dan Bartlett Y NASA

¿Por qué fue bautizado como Cometa Diablo y cuándo será visible?

Su nombre de Cometa Diablo le fue puesto debido a su apariencia, ya que en las imágenes que se han capturado se puede apreciar dos destellos de luz alargados, los cuales dan la impresión de parecer dos cuernos y por sus explosiones que ante los ojos de algunos predicen el 'Juicio Final'.

PUBLICIDAD

Este año, 12P/Pons-Brooks podrá ser visible en su mayor esplendor el 21 de abril, aunque también será visible durante el eclipse total de Sol del 8 de abril, y la NASA afirma que se debe enfocar la mirada en la parte oeste-noroeste del cielo al final del atardecer.

Algo positivo al respecto es que no serán necesarios telescopios para apreciarlo, ya que a simple vista podrá disfrutarse, pero eso sí, se recomienda que se haga en un lugar abierto y preferentemente alejado de las luces de la ciudad.

¿Cuándo volverá a aparecer en el cielo el Cometa Diablo?

El paso del 'Cometa Diablo' resulta ser un evento único que no te debes perder, debido a que le llevará otros 71 años regresar cerca de la Tierra, es decir, que será visible de nuevo en el verano de 2095.

Cometa Diablo Imagen Dan Bartlett / NASA



¿Qué piensas acerca de este astro tan grande? Dinos en los comentarios.