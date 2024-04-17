Cometa Diablo: ¿Cuándo volverá a pasar 'cerca' de la Tierra? (Podrías no verlo de nuevo)

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

El Cometa Diablo, también conocido como 12P/Pons-Brooks, ha cautivado la atención de astrónomos y público en general debido a su espectacular apariencia. Fue descubierto por dos observadores, Jean-Louis Pons y William R. Brooks, en 1812 y 1883 respectivamente, convirtiéndose desde entonces en un fenómeno astronómico de gran interés.

Características del Cometa Diablo

Su denominación se debe a su peculiar forma, evidente en las fotografías que lo retratan, donde se aprecian dos destellos de luz alargados, semejantes a cuernos, sugiriendo la figura del Diablo.

Un fenómeno destacado del cometa ha sido su sucesiva "explosión" a partir de 2023, asociada al calentamiento de su núcleo por la radiación solar. Este aumento extremo de temperatura ha provocado un incremento en su brillo. A pesar de su aspecto potencialmente amenazante, el cometa no supone un riesgo para la Tierra, pues su órbita no se cruza con la trayectoria terrestre, eliminando cualquier posibilidad de colisión.

Este astro se distingue por su cola de gas y polvo, que exhibe tonos azules y verdes, haciéndolo fácilmente visible a simple vista en noches oscuras. Además, su proximidad periódica a la Tierra ha despertado la curiosidad sobre cuándo volverá a ser visible desde nuestro planeta, una respuesta que seguramente te impactará.

Tras el paso del Cometa Diablo en 2024 ¿En qué año podrá verse de nuevo?

El Cometa Diablo, que es tres veces más grande que la monte Everest, tarda 71 años en orbitar alrededor del Sol, tiempo en el que vuela hasta los bordes exteriores del sistema solar y regresa. Esto quiere decir que dicho cuerpo espacial será visible nuevamente en 2095.

Al ser un espectáculo único en su tipo que no es común de ver, lo mejor es aprovechar la oportunidad para verlo el próximo 21 de abril, día donde alcanzará su punto máximo de esplendor; no obstante, en caso de que no puedas hacerlo ese día la buena noticia es que el cometa 12P/Pons-Brooks es visible desde hace algunas semanas atrás en el cielo y como dato curioso se pudo observar al mismo tiempo que ocurrió el eclipse solar total del pasado 8 de abril.

Algunas recomendaciones para lograr verlo con éxito es descargar en tu celular aplicaciones como Sky Tonight y Comet Pons-Brooks, las cuales ayudan a ubicar el astro y seguir su recorrido en el cielo, lo cual facilita la tarea a aquellos que son primerizos en temas de astronomía.

El Cometa Diablo puede ser visible a simple vista, pero para tener una mejor oportunidad de verlo, lo mejor es buscar un lugar con poca contaminación lumínica y usar un telescopio.