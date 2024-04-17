El Cometa Diablo está a punto de 'rozar' la Tierra: guía para identificarlo en el cielo fácilmente

Video ¿El cometa Diablo impactará la Tierra? Científicos explican qué pasará cuando llegue en abril de 2024

Un espectáculo celestial poco común está a punto de ocurrir: el cometa Diablo (12P/Pons-Brooks) regresará a nuestra bóveda después de casi 70 años. Para muchas personas, la del 2024 es la única oportunidad que tienen de apreciarlo en su vida, por lo que no se lo quieren perder. A continuación, explicamos cuándo y cómo verlo desde México y Estados Unidos.

¿Cómo ver el cometa Diablo?

PUBLICIDAD

Para observar el cometa Diablo, no se necesita equipo sofisticado, pero sí reunir las condiciones adecuadas, además de unos binoculares o telescopio no especializado).

Para empezar, es esencial encontrar un lugar con poca contaminación lumínica y con un horizonte despejado. Un parque rural o una zona con poca iluminación artificial son ideales.

Cometa Diablo Imagen NASA y Dan Barlett



La NASA indica que los habitantes de Norteamérica (México y Estados Unidos) lo busquen en la bóveda celeste en la hora después del atardecer: hay que mirar hacia el oeste, justo debajo de la Luna y a la derecha de Júpiter. Si reconoce las constelaciones, hay que buscarlo en la de Tauro.

Una vez entrada la noche, ya no se podrá ver el cometa Diablo en el cielo.

Para quienes no están familiarizados con los astros, mapas de estrellas o aplicaciones como Google Sky, que señalan la ubicación de estos desde el celular, pueden ser de gran ayuda.

Eso sí, también hay que tener expectativas realistas sobre lo que se verá en el cielo: “Muchas imágenes muestran un cometa brillante con una larga cola verde. Eso no va a suceder”, advierte Bill Cooke, que dirige la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama.

El cometa 12P/Pons-Brooks se parecerá más bien a un punto de luz, posiblemente verde, que antes no estaba ahí.

TOPSHOT - A person takes a photo with a camera on a tripod of the Milky Way at Nallihan district, in Ankara, on August 12, 2020. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images) Imagen Getty Images

¿Cuándo será el cometa Diablo? Las fechas de su máxima visibilidad

El cometa Diablo alcanzará su punto de máxima visibilidad alrededor del 21 de abril de 2024. En esta fecha, estará en su punto más cercano al Sol (perihelio), lo que lo hará más brillante. Sin embargo, el cometa ha sido visible desde principios de abril y seguirá siendo observable hasta finales de mayo.

PUBLICIDAD

Para julio, se habrá alejado tanto de nuestro planeta que será demasiado tenue para verlo.

Cometa Imagen The Grosby Group

¿El cometa Diablo se dirige hacia la Tierra?

Aunque el cometa Diablo estará más cerca del Sol y será tan brillante que se podrá observar desde nuestro planeta, no se dirige hacia nosotros, por lo que no representa ningún peligro para la humanidad.

De hecho, hay que recordar que aunque se dice que pasará ‘cerca’ de la Tierra, cuando el cometa Diablo esté en su punto más cercano al Sol (perihelio) en realidad está ligeramente más lejos que la órbita de Venus. Cuando llega a su punto más alejado de nuestra estrella, se encuentra un poco más lejos que la órbita de Neptuno.

Cometa cerca del planeta Tierra Imagen Unsplash / NASA



Lo anterior, aunado al hecho de que el 12P/Pons-Brooks pasa alrededor de cada 70 años, hace que muchos no se quieran perder el espectáculo que nos regalará en los siguientes días.

¿Ya tienes todo listo para ver pasar el cometa Diablo? Cuéntanos en los comentarios cómo te preparas para este espectáculo celestial.