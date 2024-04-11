Cometa Diablo: ¿Cuáles son los mejores días para verlo? Prepárate para contemplar su belleza

Video ¿El cometa Diablo impactará la Tierra? Científicos explican qué pasará cuando llegue en abril de 2024

El año 2024 es un año donde diversos fenómenos astronómicos importantes tendrán lugar, como por ejemplo un eclipse solar total, lluvias de estrellas y el paso de un cometa muy especial. Nos referimos al Cometa Diablo, el cual podrá ser visto en todo su esplendor muy pronto.

Cometa Diablo: ¿Qué día que tendrá mayor visibilidad en el cielo?

También conocido por el nombre 12P/Pons-Brooks, gracias a sus descubridores Jean-Louis Pons y William R. Brooks, este astro se caracteriza por ser visible cada 71 años desde la Tierra debido a que es el tiempo que tarda en orbitar alrededor del Sol.

Se volvió viral en los últimos meses debido a su curiosa apariencia que mantiene dos destellos de luz alargados que parecen cuernos, sus intensos colores verde y azul, además de la supuesta teoría de que chocaría contra la Tierra, haciendo realidad el fin de la vida humana, lo cual es totalmente falso.

Una de las preguntas más frecuentes respecto al Cometa Diablo es cuándo podría ser visible en el cielo, y la realidad es que desde hace algunas semanas ya puede ser buscado en el cielo con ayuda de un telescopio. La evidencia más clara de ello son las diversas fotografías que ha compartido la NASA y fotógrafos expertos en astronomía de dicho cuerpo celeste. Además, es importante recordar que pudo ser visible al mismo tiempo que el eclipse del 8 de abril, específicamente al final del atardecer.

Si bien las imágenes que se han compartido de él parecen irreales por su belleza, el Cometa Diablo, el cual es tres veces más grande que el monte Everest, no ha llegado a su máxima visibilidad.

De acuerdo a diversas fuentes astronómicas, el próximo 21 de abril al atardecer es cuando el cometa será visible en todo su esplendor. No obstante, si por alguna razón no puedes verlo en esa fecha, también podrá verse una semana previa y posterior al día previamente mencionado, es decir, del 14 al 30 de abril.

El Cometa Diablo es visible desde países como México, Estados Unidos y Canadá. Si quieres disfrutar de este evento, estos son algunos consejos que debes seguir.

Recomendaciones para ver el Cometa Diablo

Se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte, especialmente en el norte de América. Así podrás verlo a simple vista, pero si deseas admirarlo más de cerca, es mejor contar con un telescopio.

Existen aplicaciones como Sky Tonight y Comet Pons-Brooks que permiten seguir el recorrido del cometa en el cielo, facilitando su localización si es que no sabes mucho respecto al tema de la astronomía y la observación de cuerpos celestes.

Por último, es importante tener en cuenta que el Cometa Diablo se está acercando de manera angular al Sol, lo que significa que su visibilidad será afectada por la posición del Sol en el cielo. Por lo tanto, se recomienda observarlo al atardecer, cuando el Sol ya se ha puesto y la luz natural es menor.