¿Por qué se les piden deseos a los cometas y estrellas fugaces? El origen de esta creencia

¿El cometa Diablo impactará la Tierra? Científicos explican qué pasará cuando llegue en abril de 2024

Los cometas y estrellas fugaces que cruzan el cielo en forma de destellos luminosos han cautivado a la humanidad durante siglos, no solo en el aspecto científico, también han dado paso a creencias y supersticiones.

La costumbre de pedirles deseos a estos cuerpos celestes está arraigada en diferentes civilizaciones desde hace mucho tiempo, teniendo su origen en la superstición y la magia del cosmos.

¿Qué son las estrellas fugaces y los cometas?

Las estrellas fugaces, técnicamente conocidas como meteoros, son fenómenos astronómicos que se forman cuando partículas diminutas, como polvo, hielo o roca, ingresan a la atmósfera terrestre a velocidades vertiginosas.

Estas partículas se originan a partir de asteroides y cometas desintegrados en su viaje por el espacio. Al entrar en la atmósfera, se comprimen y se calientan rápidamente debido a la fricción, lo que provoca su brillante resplandor. Aunque popularmente se les llama estrellas fugaces, en realidad no son estrellas en absoluto.

Por otro lado, los cometas son cuerpos celestes compuestos principalmente de hielo y polvo, que orbitan alrededor del Sol en trayectorias elípticas. Cuando un cometa se acerca al Sol, su hielo y polvo se vaporizan, creando una cola brillante.

¿Por qué se les pide deseos a las estrellas fugaces y a los cometas?

La costumbre de pedir deseos al ver una estrella fugaz o un cometa ha sido transmitida de generación en generación. ¿Por qué? Aquí algunas teorías:

1. Teoría de Claudio Ptolomeo

Este antiguo astrónomo creía que cuando una estrella fugaz caía, el reino de los cielos se abría para los mortales. Así, las personas aprovechaban este momento para lanzar sus deseos al universo, con la esperanza de que sus plegarias fueran escuchadas.

2. Teoría del Nacimiento de Jesús

Otra creencia sugiere que la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hasta el lugar de nacimiento de Jesús, fue en realidad una estrella fugaz. Desde entonces, se ha asociado a estos destellos con la posibilidad de que los deseos se hagan realidad.

3. Teoría del Alma

Algunos historiadores argumentan que pedir deseos a las estrellas fugaces se originó como un intento de remediar algo. Si las estrellas tenían el poder de traer bienestar o desgracia, pedir un deseo equivalía a reconocer su influencia y, en consecuencia, recibir una recompensa.

4. Se considera un evento mágico y divino

Cuando un cometa cruza el cielo nocturno, se considera un evento mágico y fugaz. La gente solía creer que los cometas eran portadores de mensajes divinos o presagios. Por lo tanto, pedir un deseo al ver un cometa se convirtió en una tradición arraigada en la superstición y la esperanza.

Aunque hoy en día comprendemos mejor la naturaleza científica de los cometas, la costumbre de pedir deseos sigue siendo parte de nuestra cultura y nos conecta con el misterio del universo.

5. Otras Teorías

Algunos creen que pedir deseos a las estrellas fugaces es simplemente una expresión de esperanza y conexión con el universo. Otros consideran que es una forma de liberar energía positiva al observar un fenómeno celestial tan efímero y mágico.



Lo que sí es cierto es que ambos fenómenos astronómicos nos brindan un innegablemente hermoso espectáculo celestial. Así que la próxima vez que veas una estrella fugaz o un cometa, cierra los ojos, formula tu deseo y lánzalo al infinito. ¿Quién sabe? Tal vez, en ese fugaz instante, el universo escuche y conceda tus anhelos más profundos.