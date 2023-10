Entrevistas de trabajo que salieron muy mal: hubo accidentes en el baño, huesos rotos y mucha pena

Si quieres hablar de entrevistas de trabajo dolorosas, tienes que leer la anécdota de ‘Spacey19802’: “Me caí de las escaleras mientras me enseñaban el edificio. Me rompí los dos peronés, algunos huesos de cada pie, el coxis y me desgarré dos ligamentos. Después de la caída, me quedé llorando al pie de las escaleras por 15 minutos y por fin conseguí levantarme. La mujer que me acompañaba me dijo ‘¿esto significa que no quieres el resto de la gira?’”.