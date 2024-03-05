¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó

Video Heath Ledger engañó a Michelle Williams antes de morir y ella no podía superarlo: "Me obsesioné"

La muerte del actor Heath Ledger conmocionó al mundo del espectáculo el 22 de enero del 2008, ya que acababa de interpretar el papel más emblemático y aplaudido de su carrera: el Joker, en la película 'Batman: The Dark Knight' ('Batman: El caballero de la noche').

El exesposo de Michelle Williams, de quien se encontraba separado, perdió la vida debido a una sobredosis accidental de medicamentos prescritos. Falleció a los 28 años, mientras se encontraba filmando la cinta 'El imaginario del Doctor Parnassus', proyecto que dejó incompleto.

PUBLICIDAD

El actor de filmes como 'Brokenback mouintain' y '10 cosas que odio de ti' sólo tuvo una hija con Williams, llamada Matilda Rose y nacida el 28 de octubre de 2005. Ella sólo contaba con 2 años de edad cuando perdió a su padre (hoy en día tiene 18).

¿Por qué le dieron un Oscar póstumo a Heath Ledger?

Los miembros de la Academia decidieron honrar al actor con un Oscar póstumo en el 2009, un año después del estreno de 'Batman: The Dark Knight'. Se lo otorgaron en la categoría Mejor Actor de Reparto, convirtiéndose así en el segundo histrión en obtener este premio tras su muerte.

Imagen Warner Bros. Pictures



Ledger falleció meses antes del estreno de dicha cinta, por lo que nunca pudo ver el resultado final en la pantalla grande, ni disfrutar la fama que ganó con el personaje más icónico de su carrera.

¿Quién recibió el Premio Oscar póstumo de Heath Ledger?

El Oscar póstumo que ganó el actor fue recibido por su familia: sus padres y su hermana subieron al escenario para agradecer a la Warner Brothers y al director Christopher Nolan en un emotivo discurso.

La familia también mencionó que Ledger soñaba con el momento en el que recibía la codiciada estatuilla y no dudaron en mencionar a su hija Matilda.

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 22: (EDITORS NOTE: NO ONLINE, NO INTERNET, EMBARGOED FROM INTERNET AND TELEVISION USAGE UNTIL THE CONCLUSION OF THE LIVE OSCARS TELECAST) Kate Ledger (C), sister of late Heath Ledger, accepts the award for Best Supporting Actor for "The Dark Night" with father Kim (L) and mother Sally (R) during the 81st Annual Academy Awards held at Kodak Theatre on February 22, 2009 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Imagen Kevin Winter/Getty Images

¿Quién se quedó con el Oscar de Heath Ledger?

Muchos pensarían que sus padres conservan dicho galardón en su casa o que al final le dieron la estatuilla a su nieta, pero la realidad es que el premio se encuentra en una exhibición permanente dentro del Western Australian Museum, donde también está el vestuario que usó para encarnar al Joker.

“Michelle (Williams) es consciente de que el Oscar sigue guardado en el museo. Al final del día, todo está ahí para Matilda, y cuando ella pueda tomar posesión de ello, será todo suyo”, declaró el padre del actor para 'The Hollywood Reporter' en el 2016.

¿Notas el parecido entre padre e hija? Imagen Grosby Group / Getty