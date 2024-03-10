Premios Oscar 2024: La lista completa de ganadores (películas, actores, actrices y directores)
La edición número 96 de los Premios Oscar se llevó a cabo el domingo 10 de marzo de 2024. Los famosos usaron increíbles looks en la red carpet, y algunos incluso desfilaron en pareja y derrocharon glamour por partida doble. Te compartimos la lista completa de los ganadores en todas las categorías.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Video El significado del pin que Enzo Vogrincic lució en la alfombra roja de los Premios Oscar
Ganadores de los Premios Oscar 2024
El Dolby Theatre en Los Ángeles, California, se llenó de glamour para recibir a los nominados e invitados a los Premios Oscar 2024.
Esta es la lista completa de los ganadores en la edición número 96 de los Premios Oscar.
Ganador a Mejor Montaje
- 'Anatomía de una caída'
- 'Los que se quedan'
- 'Los asesinos de la luna'
- GANADORA: 'Oppenheimer'
- 'Pobres criaturas'
Ganador a Mejor Sonido
- 'Oppenheimer' (Christopher Nolan)
- 'Maestro' (Bradley Cooper)
- GANADORA: 'La zona de interés' (Jonathan Glazer)
- 'The Creator' (Gareth Edwards)
- 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1' (Christopher McQuarrie)
Ganador a Mejor Fotografía
- 'El Conde'
- 'Los asesinos de la luna'
- 'Maestro'
- GANADORA: 'Oppenheimer'
- 'Pobres criaturas'
Ganador a Mejor Banda Sonora
- Laura Karpman por 'American Fiction'
- John Williams por 'Indiana Jones y el dial del destino'
- Robbie Robertson por 'Los asesinos de la luna'
- GANADOR: Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'
- Jerskin Fendrix por 'Pobres criaturas'
Ganador a Mejor Diseño de Vestuario
- 'Barbie'
- 'Los asesinos de la luna'
- 'Napoleón'
- 'Oppenheimer'
- GANADORA: 'Pobres criaturas'
Ganador a Mejor Maquillaje y Peluquería
- 'Golda'
- 'Maestro'
- 'Oppenheimer'
- GANADORA: 'Pobres criaturas'
- 'La sociedad de la nieve'
Ganador a Mejor Canción
- 'It Never Went Away' de 'American Symphony'
- 'I'm Just Ken' de 'Barbie'
- GANADORA: 'What Was I Made For?' de 'Barbie'
- 'Wahzhazhe (A Song For My People)' de 'Killers of the Flower Moon'
- 'The Fire Inside' de 'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos picantes'
Ganador a Mejores Efectos Especiales
- 'The Creator' - Gareth Edwards
- GANADORA: 'Godzilla Minus One' - Takashi Yamazaki
- 'Guardianes de la galaxia Vol. 3' - James Gunn
- 'Misión imposible: Sentencia mortal, Parte 1' - Christopher McQuarrie
- 'Napoleón' - Ridley Scott
Ganador a Mejor Cortometraje de Acción Real
- 'The After'
- 'Invincible'
- 'Knight of Fortune'
- 'Red, White and Blue'
- GANADOR: 'The Wonderful Story of Henry Sugar'
Ganador a Mejor Cortometraje Documental
- 'The Abcs of Book Banning'
- 'The Barber of little rock'
- 'Island in Between'
- GANADOR: 'The Last Repair Shop'
- 'Nai Nai & Wai Po'
Ganador a Mejor Cortometraje Animado
- 'Letter to a Pig'
- 'Ninety-Five Senses'
- 'Our Uniform'
- 'Pachyderme'
- GANADOR: 'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'
Ganador a Mejor Película Documental
- 'Bobi Wine: The People’s President' (Moses Bwayo, Christopher Sharp)
- 'La memoria infinita' (Maite Alberdi)
- 'Four Daughters' (Kaouther Ben Hania)
- 'To Kill a Tiger' (Nisha Pahuja)
- GANADOR: '20 días en Mariúpol' (Mstyslav Chernov)
Ganador a Mejor Película de Animación
- GANADORA: 'El niño y la garza'
- 'Elemental'
- 'Nimona'
- 'Robot Dreams'
- 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'
Ganador a Mejor Diseño de Producción
- 'Barbie'
- 'Los asesinos de la luna'
- 'Napoleón'
- 'Oppenheimer'
- GANADORA: 'Pobres criaturas'
Ganador a Mejor Guion Adaptado
- GANADOR: Cord Jefferson por 'American Fiction'
- Greta Gerwig y Noah Baumbach por 'Barbie'
- Christopher Nolan por 'Oppenheimer'
- Tony McNamara por 'Pobres criaturas'
- Jonathan Glazer por 'La zona de interés'
Ganador a Mejor Director
- Justine Triet por 'Anatomía de una caída'
- Martin Scorsese por 'Los asesinos de la luna'
- Yorgos Lanthimos por 'Pobres criaturas'
- GANADOR: Christopher Nolan por 'Oppenheimer'
- Jonathan Glazer por 'La zona de interés'
Ganador a Mejor Guion Original
- GANADORES: Arthur Harari y Justine Triet por 'Anatomía de una caída'
- David Hemingson por 'Los que se quedan'
- Samy Burch por 'Secretos de un escándalo'
- Celine Song por 'Vidas pasadas'
- Josh Singer y Bradley Cooper por 'Maestro'
Ganadora a Mejor Actriz de Reparto
- Emily Blunt por 'Oppenheimer'
- GANADORA: Da’Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'
- Danielle Brooks por 'El color púrpura'
- Jodie Foster por 'Nyad'
- America Ferrera por 'Barbie'
Ganador a Mejor Actor de Reparto
- Sterling K. Brown por 'American Fiction'
- Robert De Niro por 'Los asesinos de la luna'
- GANADOR: Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'
- Ryan Gosling por 'Barbie'
- Mark Ruffalo por 'Pobres criaturas'
Ganadora a Mejor Actriz Protagonista
- Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna'
- Carey Mulligan por 'Maestro'
- Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída'
- Annette Bening por 'Nyad'
- GANADORA: Emma Stone por 'Pobres criaturas'
Ganador a Mejor Actor Protagonista
- Bradley Cooper por 'Maestro'
- Colman Domingo por 'Rustin'
- Paul Giamatti por 'Los que se quedan'
- GANADOR: Cillian Murphy por 'Oppenheimer'
- Jeffrey Wright por 'American Fiction'
Ganador a Mejor Película Internacional
- GANADORA: 'La zona de interés', Reino Unido
- 'Perfect Days', Japón
- 'La sociedad de la nieve', España
- 'Yo capitán', Italia
- 'Sala de profesores', Alemania
Ganador a Mejor Película
- 'American Fiction'
- 'Anatomía de una caída'
- 'Barbie'
- 'Los que se quedan'
- 'Los asesinos de la luna'
- 'Maestro'
- GANADORA: 'Oppenheimer'
- 'Vidas pasadas'
- 'Pobres criaturas'
- 'La zona de interés'