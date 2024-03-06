¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos

Video 'La sociedad de la nieve': ¿qué provocó el accidente? y otras dudas resueltas

El próximo 10 de marzo se celebrará la 96ª edición de los premios Oscar. Entre las películas que compiten por la estatuilla dorada, hay tres que destacan por su originalidad, su impacto y su calidad: 'Barbie', 'Oppenheimer' y 'Poor Things'. ¿De qué tratan estas cintas y qué posibilidades tienen de triunfar en la gran noche de Hollywood? Te lo contamos a continuación.

'Barbie'

'Barbie' es una comedia dramática dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, que interpreta a la famosa muñeca de plástico que cobra vida y se enfrenta al machismo y a las expectativas sociales. La película, que se basa en el guion de Gerwig y Noah Baumbach, es una sátira inteligente y divertida que explora temas como la identidad, la libertad y el feminismo.

'Barbie' ha sido un éxito de taquilla, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo, y ha recibido elogios de la crítica y el público. La cinta ha obtenido ocho nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor guion adaptado y mejor canción original (por dos temas: 'I’m Just Ken' y 'What Was I Made For?'). Sin embargo, Gerwig y Robbie han sido ignoradas en las categorías de mejor dirección y mejor actriz, respectivamente, lo que ha generado polémica y decepción entre sus fans. La revista ‘Variety’ pronostica que solo lleve dos estatuillas, a mejor vestuario y mejor canción original.

'Oppenheimer'

'Oppenheimer' es una película biográfica dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, que encarna a J. Robert Oppenheimer, el líder del Proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La película, que se inspira en el libro American Prometheus, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, es una obra épica y compleja que retrata el drama humano, el dilema ético y el contexto histórico de uno de los acontecimientos más trascendentales y controvertidos del siglo XX.

'Oppenheimer' ha sido la película más nominada al Oscar, con 13 candidaturas. También promete ser la más premiada de la noche. Nolan, que nunca ha ganado un Oscar, se perfila como el favorito para llevarse el premio a la mejor dirección, mientras que Murphy podría dar la sorpresa y arrebatarle el galardón a Paul Giamatti, que parte como el principal candidato por su papel en 'The Holdovers'. Robert Downey Jr. ya es el nombre más esperado para llevarla la estatuilla como mejor actor de reparto. Por si fuera poco, 'Oppenheimer' es una de las más mencionadas para hacerse con el máximo premio de la noche, mejor película.

'Poor Things'

'Poor Things' es una película fantástica dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, que da vida a Bella Baxter, una mujer con el cerebro trasplantado de un bebé que vive en un mundo steampunk lleno de mutantes y cerdos machistas. La película, que adapta la novela homónima de Alasdair Gray, es una fábula oscura y surrealista que mezcla humor negro, romance y crítica social.

'Poor Things' ha sorprendido a propios y extraños con su propuesta original y arriesgada, y ha cosechado 11 nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor actriz. Stone, que ya ganó un Oscar por 'La La Land', se disputa el premio con Lily Gladstone, la primera actriz nativa americana nominada por su papel en Killers of the Flower Moon. Mark Ruffalo, que interpreta al marido de Bella, también ha logrado una nominación como mejor actor de reparto. Más allá de las interpretaciones, se espera que solo se lleve una estatuilla, en la categoría de mejor producción.

'La sociedad de la nieve'

'La sociedad de la nieve' es una película dramática dirigida por Juan Antonio Bayona y basada en el libro de Pablo Vierci, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de los Andes, que tuvo lugar en 1972. La película, que cuenta con un reparto de actores uruguayos y argentinos, es una obra conmovedora y realista que muestra la capacidad de resistencia, solidaridad y fe de los 16 jóvenes que lograron sobrevivir durante 72 días en condiciones extremas, recurriendo al canibalismo de sus compañeros fallecidos. '

La sociedad de la nieve' ha sido la película elegida para representar a España en los Oscar, y ha conseguido dos nominaciones: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Bayona, que ha dirigido películas como 'El orfanato', 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme', aspira a conseguir el primer Oscar para el cine español desde que lo lograra 'Mar adentro' en 2005. No obstante, la revista 'Variety' no vaticina que se lleve premio alguno.

