¿Y Joshua Jackson? Lupita Nyong’o asiste a los Oscar con otro galán y lo toma de las manos
La actriz viajó la semana pasada con Joshua Jackson, estrella de Dawson's Creek, a un destino turístico en México, donde fueron captados besándose. Sin embargo, este 10 de marzo, ella acudió a la ceremonia con otro famoso actor.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Lupita Nyong’o sorprendió al aparecer en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 acompañada de Joseph Quinn en lugar de Joshua Jackson.
A principios de la semana, la actriz, de 41 años, fue captada junto a Jackson disfrutando en las playas de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México.
Los artistas, que comenzaron a salir a finales de 2023 según reporta Entertainment Tonight, fueron captados abrazándose y besándose.
🔗: https://t.co/k7U0QArmFq— E! News (@enews) March 4, 2024
Joshua Jackson and Lupita Nyong'o confirm their romance with a PDA-filled tropical getaway. ❤️ (📷: HEM / BACKGRID) pic.twitter.com/Jn9olUPBOU
De acuerdo con el citado medio, este viaje aparentemente fue con motivo del cumpleaños de Lupita y significaría que “están llevando su relación al siguiente nivel”.
Nyong’o y Jackson fueron vistos juntos por primera vez sólo semanas después de que la ex de él, Jodie Turner-Smith, solicitara el divorcio, a inicios del pasado octubre tras tres años de matrimonio.
Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar
A sólo días de su escapada con Joshua Jackson, Lupita Nyong’o acudió a la edición 96 de los Premios Oscar, que se celebran este 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Joseph Quinn.
Quinn, de 30 años, es el coprotagonista de Nyong’o en la película ‘A Quiet Place: Day One’, que se estrenará el próximo mes de junio.
Durante su paso por la alfombra roja del importante evento, ambos se detuvieron para ser fotografiados, instante en el que se tomaron de las manos.
Mientras que ella lucía un vestido azul claro de Giorgio Armani Privé, adornado con pedrería de cristal y plumas a juego, él portaba un esmoquin negro, que mantuvo informal.
En algunas de las imágenes, los dos se ven riendo a carcajadas, dando a entender que la conversación que mantenían era realmente entretenida.