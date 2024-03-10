Lupita Amondi Nyong'o

¿Y Joshua Jackson? Lupita Nyong’o asiste a los Oscar con otro galán y lo toma de las manos

La actriz viajó la semana pasada con Joshua Jackson, estrella de Dawson's Creek, a un destino turístico en México, donde fueron captados besándose. Sin embargo, este 10 de marzo, ella acudió a la ceremonia con otro famoso actor.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Joshua Jackson dejó a su esposa por Lupita Nyong'o? Las pruebas que pocos vieron

Lupita Nyong’o sorprendió al aparecer en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 acompañada de Joseph Quinn en lugar de Joshua Jackson.

A principios de la semana, la actriz, de 41 años, fue captada junto a Jackson disfrutando en las playas de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, México.

Los artistas, que comenzaron a salir a finales de 2023 según reporta Entertainment Tonight, fueron captados abrazándose y besándose.

De acuerdo con el citado medio, este viaje aparentemente fue con motivo del cumpleaños de Lupita y significaría que “están llevando su relación al siguiente nivel”.

Nyong’o y Jackson fueron vistos juntos por primera vez sólo semanas después de que la ex de él, Jodie Turner-Smith, solicitara el divorcio, a inicios del pasado octubre tras tres años de matrimonio.

Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar

A sólo días de su escapada con Joshua Jackson, Lupita Nyong’o acudió a la edición 96 de los Premios Oscar, que se celebran este 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Joseph Quinn.

Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar 2024.
Lupita Nyong’o y Joseph Quinn en los Premios Oscar 2024.
Imagen Aliah Anderson/Getty Images

Quinn, de 30 años, es el coprotagonista de Nyong’o en la película ‘A Quiet Place: Day One’, que se estrenará el próximo mes de junio.

Durante su paso por la alfombra roja del importante evento, ambos se detuvieron para ser fotografiados, instante en el que se tomaron de las manos.

Lupita Nyong’o y Joseph Quinn posaron tomados de la mano.
Lupita Nyong’o y Joseph Quinn posaron tomados de la mano.
Imagen Mike Coppola/Getty Images

Mientras que ella lucía un vestido azul claro de Giorgio Armani Privé, adornado con pedrería de cristal y plumas a juego, él portaba un esmoquin negro, que mantuvo informal.

En algunas de las imágenes, los dos se ven riendo a carcajadas, dando a entender que la conversación que mantenían era realmente entretenida.

Lupita Nyong’o con Joseph Quinn tras vacacionar con Joshua Jackson.
Lupita Nyong’o con Joseph Quinn tras vacacionar con Joshua Jackson.
Imagen Mike Coppola/Getty Images
