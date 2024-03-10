Los Premios Oscar 2024 ya tuvieron su primera caída, pero Liza Koshy se levantó como toda una reina

Video La famosa selfie de los Premios Oscar 2014 tiene una maldición, según esta teoría de Internet

Las estrellas comenzaron a llegar a los Premios Oscar 2024. En la alfombra roja, todas decidieron mostrar sus mejores poses y lucir sus espectaculares looks, pero quien definitivamente se robó la atención fue la actriz Liza Koshy, pues tuvo un pequeño resbalón y se volvió tendencia en redes sociales.

Liza Koshy cae en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 y video se viraliza en redes sociales

PUBLICIDAD

La actriz de 27 años se presentó a la gala con un vestido rojo de la marca Marchesa con hombros descubiertos y tacones de plataforma del mismo color; sin embargo, al parecer fueron tan grandes que de un segundo a otro la hicieron resbalar.

Todo pasó poco antes de llegar a su lugar designado en la alfombra para posar ante las cámaras, pues mientras caminaba con cuidado perdió el equilibrio y sufrió una caída, terminando en el suelo de la alfombra roja.

Inmediatamente, las personas que estaban presentes reaccionaron con un "¡OH!" al unísono, pero Liza lo tomó de una manera tranquila y hasta elegante, ya que no se puso nerviosa y se limitó a decir con calma "Está bien", dejando en claro que no había sufrido alguna lesión.

Liza Koshy Imagen Getty Images



Inmediatamente, dos personas del staff acudieron a su ayuda, la pusieron nuevamente de pie y acomodaron su vestido. Un dato curioso es que incluso la misma actriz hizo una broma respecto a lo que acababa de ocurrir e hizo reír a los camarógrafos.

Así reaccionó Internet a la caída de Liza Koshy

Pronto comenzó a posar y desde ese momento todo volvió a la normalidad; no obstante, su caída se hizo viral en redes sociales, pues los usuarios no tardaron en hablar al respecto y quedaron encantados por la manera en que manejó la situación, es decir, de manera refinada.

"Ella lo manejó con humor y es tan encantador", "Se cayó impecable", "Qué reina, cero drama y toda la elegancia del mundo", "Seguro se moría de pena por dentro, pero reaccionó perfecto", "Creo que sus zapatos eran muy grandes, no podía caminar bien y hasta ella sabía que podía pasar", "Bien manejado, amo", "Es que la adoro, toda una reina", "Fantástico" y "Una caída fea, pero lo hizo increíble", fueron algunos de ellos.



El video de su caída se hizo viral acaparando los titulares. Al ser entrevistada por el mismo canal de la Academia, explicó lo feliz que estaba por estar en los Premios Oscar, pero que se había caído. Esto hizo que la reportera a su lado reaccionara impactada, pues al parecer no sabía de este incidente.

"Me uní a un grupo legendario de mujeres como Jennifer Lawrence que se cayó en la alfombra roja. Hice todo un espectáculo allá. Dije "un momento, no estoy nominada, no voy a presentar nada, tuve una caída, fue parte de su declaración.



Segundos después, la entrevista siguió fluyendo y la actriz de 'Transformers: El despertar de las bestias' admitió que, si bien nunca ha recibido un premio Oscar, en su niñez sí logró obtener una presea dentro de una competencia de deletreo.



¿Ya habías visto el video? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD