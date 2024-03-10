Premios Oscar 2024

Los Premios Oscar 2024 ya tuvieron su primera caída, pero Liza Koshy se levantó como toda una reina

La actriz Liza Koshy sufrió un accidente mientras se encontraba en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024, pero sorpredió a todos al levantarse con elegancia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video La famosa selfie de los Premios Oscar 2014 tiene una maldición, según esta teoría de Internet

Las estrellas comenzaron a llegar a los Premios Oscar 2024. En la alfombra roja, todas decidieron mostrar sus mejores poses y lucir sus espectaculares looks, pero quien definitivamente se robó la atención fue la actriz Liza Koshy, pues tuvo un pequeño resbalón y se volvió tendencia en redes sociales.

Liza Koshy cae en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024 y video se viraliza en redes sociales

PUBLICIDAD

La actriz de 27 años se presentó a la gala con un vestido rojo de la marca Marchesa con hombros descubiertos y tacones de plataforma del mismo color; sin embargo, al parecer fueron tan grandes que de un segundo a otro la hicieron resbalar.

Todo pasó poco antes de llegar a su lugar designado en la alfombra para posar ante las cámaras, pues mientras caminaba con cuidado perdió el equilibrio y sufrió una caída, terminando en el suelo de la alfombra roja.

Inmediatamente, las personas que estaban presentes reaccionaron con un "¡OH!" al unísono, pero Liza lo tomó de una manera tranquila y hasta elegante, ya que no se puso nerviosa y se limitó a decir con calma "Está bien", dejando en claro que no había sufrido alguna lesión.

Liza Koshy
Liza Koshy
Imagen Getty Images

Más sobre Premios Oscar 2024

Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024
3 mins

Robert Downey y otras celebridades que ganaron un Oscar por primera vez este 2024

Cultura Pop
Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir
2 mins

Emma Stone logró una hazaña en los Premios Oscar 2024 que ningún actor ha podido conseguir

Cultura Pop
En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche
3 mins

En los Premios Oscar 2024 hubo caídas, un famoso sin ropa y más: los mejores memes de la noche

Cultura Pop
John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes
2 mins

John Cena encendió los Premios Oscar 2024 al aparecer sin ropa: sus músculos enamoraron las redes

Cultura Pop
'La sociedad de la nieve' fracasa en los Premios Oscar 2024: perdió ante estas películas
2 mins

'La sociedad de la nieve' fracasa en los Premios Oscar 2024: perdió ante estas películas

Cultura Pop
Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación
5 mins

Celebridades que ganaron en los Premios Oscar, pero en realidad no estudiaron actuación

Cultura Pop
¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos
4 mins

¿Qué películas podrían ganar un Oscar este año? Hay una clara favorita entre los expertos

Cultura Pop
¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó
2 mins

¿Quién se quedó con el Oscar que ganó Heath Ledger después de morir? Su hija no lo conservó

Cultura Pop


Inmediatamente, dos personas del staff acudieron a su ayuda, la pusieron nuevamente de pie y acomodaron su vestido. Un dato curioso es que incluso la misma actriz hizo una broma respecto a lo que acababa de ocurrir e hizo reír a los camarógrafos.

Así reaccionó Internet a la caída de Liza Koshy

Pronto comenzó a posar y desde ese momento todo volvió a la normalidad; no obstante, su caída se hizo viral en redes sociales, pues los usuarios no tardaron en hablar al respecto y quedaron encantados por la manera en que manejó la situación, es decir, de manera refinada.

"Ella lo manejó con humor y es tan encantador", "Se cayó impecable", "Qué reina, cero drama y toda la elegancia del mundo", "Seguro se moría de pena por dentro, pero reaccionó perfecto", "Creo que sus zapatos eran muy grandes, no podía caminar bien y hasta ella sabía que podía pasar", "Bien manejado, amo", "Es que la adoro, toda una reina", "Fantástico" y "Una caída fea, pero lo hizo increíble", fueron algunos de ellos.
@fan_de_los_famosos20

#premiososcar #premiososcar2024

♬ sonido original - fan_de_los_famosos20


El video de su caída se hizo viral acaparando los titulares. Al ser entrevistada por el mismo canal de la Academia, explicó lo feliz que estaba por estar en los Premios Oscar, pero que se había caído. Esto hizo que la reportera a su lado reaccionara impactada, pues al parecer no sabía de este incidente.

"Me uní a un grupo legendario de mujeres como Jennifer Lawrence que se cayó en la alfombra roja. Hice todo un espectáculo allá. Dije "un momento, no estoy nominada, no voy a presentar nada, tuve una caída, fue parte de su declaración.


Segundos después, la entrevista siguió fluyendo y la actriz de 'Transformers: El despertar de las bestias' admitió que, si bien nunca ha recibido un premio Oscar, en su niñez sí logró obtener una presea dentro de una competencia de deletreo.

@oscars

Word of advice - don't challenge Liza Koshy to a spelling bee. Keep an eye out for more red carpet interviews with Oscars Ambassador Amelia Dimoldenberg. #oscars #oscars2024 #lizakoshy #ameliadimoldenberg #academyawards #redcarpet

♬ original sound - The Oscars - The Oscars


¿Ya habías visto el video? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD

Te podría gustar:

Relacionados:
Premios Oscar 2024AccidentesActores HollywoodCuriosidadesViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD