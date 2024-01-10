La Sociedad de la Nieve: Las imágenes reales de la tragedia y los oscuros secretos que Netflix no contó

Video 'La sociedad de la nieve': ¿qué provocó el accidente? y otras dudas resueltas

El pasado jueves 4 de enero, Netflix estrenó una nueva película 'La Sociedad de la Nieve', basada en la novela del mismo nombre, que narra las vicisitudes por las que pasaron los 16 sobrevivientes del avionazo el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972.

A 51 años del terrible suceso, el filme, dirigido por Juan Antonio Bayona ya se encuentra en el primer lugar dentro de la plataforma de streaming.

Imágenes reales de la tragedia que narra 'La Sociedad de la Nieve'

El 13 de octubre de 1972, los miembros de un equipo amateur de rugby uruguayo, el Old Christians, iban en un vuelo que sobrevolaba la cordillera de los Andes en dirección a Santiago de Chile, cuando se estrellaron con el pico de una montaña en un error totalmente humano del piloto.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve', antes de despegar Imagen Instagram

Quienes viajaban eran 40 pasajeros (19 pertenecientes al equipo de rugby), de los cuales sólo sobrevivieron 16, tras 72 días después del choque.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve', antes de ser rescatados Imagen Instagram

Los sobrevivientes tuvieron que pasar la primera noche con temperaturas de menos 30 grados bajo cero, durante la cual fallecieron 4 personas, y hacer frente los días posteriores a la falta de comida, por lo que terminaron comiendo los restos de sus compañeros de vuelo fallecidos para mantenerse con vida, sobre todo después de que, por medio de un radio, se enteraron de que habían sido dados por muertos.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve', antes de ser rescatados 2 Imagen Instagram

En la película de Netflix se ven retratados algunos de los mensajes que escribieron en algunas partes del avión los supervivientes.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve': mensaje real escrito en una de las partes del avión antes de ser rescatados Imagen Instagram

Así como la recreación de algunas de las fotografías que tomaron durante su travesía.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve', antes de ser rescatados 3 Imagen Instagram

El 12 de diciembre, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio José "Tintín" Vizintin Brandi salieron en busca de ayuda, éste último volvió 3 días después y los otros dos continuaron el viaje por 10 días, a través de montañas de más de 4,500 metros de altura y en pésimas condiciones, pero por fin vieron a un hombre montado a caballo que los ayudó. Al cual le dieron un mensaje escrito que también puede verse en la película.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve': carta real que escribieron los sobrevivientes al primer hombre que vieron, antes de ser rescatados Imagen Instagram

Los otros sobrevivientes sintonizaban la radio con incertidumbre, miedo y esperanza, hasta que escucharon la noticia de que habían sido encontrados sus compañeros, los cuales inmediatamente movilizaron su búsqueda. El filme presenta imágenes tanto la de ficción como la real del rescate.

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve': Roberto Canessa Imagen Instagram

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve': el rescate Imagen Instagram

Foto real de 'La Sociedad de la Nieve': El rescate de Álvaro Mangino Imagen Instagram

Los sobrevivientes han narrado su historia en varias ocasiones y recibido incluso medallas por su valor.

Nando Parrado y Roberto Canessa, miembros del equipo de rugby que sobrevieron al accidente aéreo en los Andes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya (1974) Imagen Getty Images

En la actualidad, varios de ellos continúan con vida.

Daniel Fernández, uno de los 16 sobrevivientes del avionazo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya del 13 de octubre de 1972, y el autor, periodista y guionista Pablo Vierci (15 de noviembre del 2023) Imagen Getty Images

Lo que Netflix no contó de 'La Sociedad de la nieve'

Quizás lo más relevante y estremecedor de lo que vivieron los sobrevivientes en la vida real fue tener que decidir comer carne humana para sobrevivir e incluso hacer un pacto para que pudieran usar sus propios cuerpos como alimento si llegaran a fallecer, lo cual sí aparece retratado en la cinta, pero hay algunos detalles que se pasaron por alto y aquí te enlistamos algunos.

1. Los ocupantes del vuelo 571 tuvieron que pasar una noche en una ciudad a los pies de los Andes, en Mendoza, Argentina, antes de irse a Chile, debido a las malas condiciones climáticas. Esto no se cuenta, porque no aporta en sí nada relevante a la trama.

2. En una entrevista, Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes, declaró que una de las 'reglas no escritas' de los sobrevivientes, era que estaba prohibido quejarse.

"Al que se quejaba no le hablabas, no le dabas agua, no le dabas de comer, no le masajeabas los pies… sólo hasta que decía 'perdón' y empezaba de vuelta. ¿Por qué? Todos estábamos fríos, todos teníamos hambre, todos teníamos miedo... Sólo decir 'tengo frío' o algo que era redundante, era algo negativo", explicó.



3. Aunque sí se vio cómo en ocasiones sobrevolaban los aviones, no se ve cómo en una ocasión los sobrevivientes pensaron que ya los habían encontrado y se acabaron sus pocas provisiones, pensando que al día siguiente serían rescatados, pero no fue así.

4. También pueden verse sus esfuerzos por conseguir comida, pero éstos fueron un poco más extremos, pues llegaban incluso a comerse la pasta de dientes, elaborar un 'té de tabaco' con los cigarros y a abrir los asientos del avión en busca de paja.

5. En la película se ve una imagen en la que, ante una foto, uno de los sobrevivientes tapa con una maleta los restos de carne humana que pueden verse por ahí. En fotografías reales después de encontrar a los sobrevivientes, pueden verse pies humanos seguidos de huesos roídos, ya casi sin carne, mismos que comían éstos.