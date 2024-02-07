Mujer cuelga anuncios en la calle para encontrar “esposo rico” y se hace viral, ¿lo logró?

Esta mujer sabe lo que quiere de un esposo y no teme pedirlo. De hecho, se hizo viral al colocar anuncios en “ busca de un esposo rico”: su video provocó opiniones divididas entre usuarios de TikTok.

Mujer se hace viral por colgar anuncios en busca de “esposo rico”

Karolina Geits es una modelo e influencer en busca del amor. Pero su manera de dar con él es un tanto inusual.

Para empezar, tiene claro que cualquiera que la pretenda debe tener varios ceros en su cuenta de banco. Y para cumplir su sueño, hizo a un lado las citas a ciegas, conocer a alguien en un bar o las aplicaciones de citas. En cambio, decidió buscar a una posible pareja ‘a la antigua’: con anuncios en las calles.

En diciembre de 2023, colgó en su cuenta de TikTok un video en el que se le ve pegando volantes con la frase “ se busca esposo rico” por las calles de Nueva York, donde reside actualmente. Debajo de su anuncio, puso un código QR para que, quien cumpliera con el requisito, se pusiera en contacto con ella.

Determinada en su misión, también puso el afiche el los parabrisas de carros lujosos y hasta los entregó en la mano de personas que pasaban. Incluso, le dio uno a un hombre que ya parecía tener pareja.

En su clip, también mostró la reacción de las personas que se encontraban con su anuncio en la calle.

Al final, reveló que “sí funcionó”, pues, presuntamente, le llegaron mensajes como “soy el esposo rico que buscas”, “ya lo encontraste” o “¿tienes tiempo la siguiente semana? Mi sueldo es de 10 millones”.

También se ve que un joven se acerca a conversar con ella, posiblemente con intereses románticos.



Esta no es la primera vez que Karolina Geits expone en Internet su búsqueda por una pareja. Ya en el verano de 2023 se había hecho viral por caminar por la calle con un cartel que decía “busco un esposo”.

En aquel entonces, dijo a ‘The New York Post’: “Creo que si hago una pancarta real para cualquier cosa que quiera, un marido, un Birkin, Chanel, el universo lo verá y me enviará exactamente lo que quiero”.

Sin embargo, meses después cambió su mensaje para pedir con mayor exactitud lo que desea.

En su primer intento, “terminó encontrando amigos en lugar de un compañero de vida. Así que decidió hacer otro intento, esta vez especificando un marido rico porque sabe lo que quiere en una ciudad bulliciosa como Nueva York”, comentó a ‘Buzzfeed’ en febrero de 2024.

Hasta el momento, dijo en la citada entrevista, la respuesta ha sido “positiva”, aunque es muy temprano para saber si sus anuncios tendrán los resultados esperados.

“Recibí muchos mensajes de hombres y actualmente estoy eligiendo con cuidado. He recibido mensajes de figuras públicas e influyentes, e incluso he tenido una cita. Pero mantendré los detalles en secreto por ahora. Si encuentro un marido, definitivamente te lo haré saber”, dijo al medio digital.



Además, afirmó que sus intenciones de formar una familia son genuinas.

Internet reacciona a mujer que busca “esposo rico” con anuncios en la calle

El video de Karolina Geits buscando un “marido rico” se hizo viral en TikTok, donde alcanzó más de 24 millones de vistas, 3.7 millones de ‘likes’ y miles de comentarios.

En esta sección muchos usuarios de la red social aplaudieron su iniciativa, incluso con intenciones de replicarla en otras partes:

“Que viva la mujer que dice con sinceridad lo que quiere”, “Al menos es sincera y no pierde el tiempo”, “Ya me vi haciendo esto en Europa”, “A un lado las apps de citas, esto es más efectivo”,“¿Tan fácil era?”, “Yo quiero un novio con músculos y estaba pensando en hacer eso en un gym”, “La idea que necesitaba”, “Wow, el poder del papel y cinta adhesiva”, “Y los puso solo en los carros caros, estoy obsesionada” o “Respeto a una mujer que sabe lo que quiere”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.



Otros internautas celebraron que tantos hombres respondieran al mensaje de Karolina Geits:“Hombres que resuelven”, “Que vivan los hombres proveedores”.

Mujer se hace viral en TikTok por colgar anuncios en busca de un “esposo rico” en calles de Nueva York Imagen TikTok



No obstante, también hubo quienes desestimaron los métodos de Geits, con mensajes como:“Esa profesión tiene nombre” o “Si intenta esto es porque quiere el dinero, no un esposo”.