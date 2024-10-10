¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio

Video ¿‘Y dónde están las rubias’ nos advirtió sobre ‘Diddy’ Combs? La teoría que encendió al Internet

En las últimas semanas, el nombre de Sean 'Diddy' Combs ha resonado con fuerza debido a una serie de escándalos que sacudieron la industria del entretenimiento. El famoso rapero fue arrestado tras ser acusado de abuso sexual, trata de personas y realizar acciones delictivas en sus controversiales 'white parties'. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es que, según algunos usuarios de redes sociales, la icónica serie animada 'Los Simpsons' predijeron este escándalo en uno de sus episodios.

¿Los Simpsons predijeron la polémica de las 'white parties' realizadas por Sean 'Diddy' Combs?

Fue en TikTok, donde al darse a conocer el incidente del también productor, las personas comenzaron a externar que en 2019, la serie creada por Matt Groening lanzó un capítulo en su temporada 28 llamado 'The Great Phatsby', donde se hace una parodia a la famosa cinta 'The Great Gatsby'.

En la trama Homero y el señor Burns, conocen a un misterioso hombre afroamericano muy parecido a Diddy que vive en una mansión y es el anfritión de fiestas donde las personas van vestidas de blanco. Como era de esperarse ellos se cuentran personas famosas como actores de Hollywood y raperos.

Esto reveló que existen varias similitudes entre el capítulo y la vida real, destacando los siguientes aspectos.

El código de vestimenta blanco: Tanto el episodio como las fiestas de la vida real impusieron un estricto código de vestimenta blanca, un elemento característico de los eventos de Diddy.

Imagen Getty Images y 20th Television Animation

Invitados famosos: el episodio presenta una mezcla de celebridades y miembros de la alta sociedad asistiendo al festejo, reflejando a los invitados de lista A que han adornado las fiestas blancas de Diddy a lo largo de los años.

El escenario extravagante: El episodio retrata un entorno de fiesta lujoso, similar a los lugares opulentos donde normalmente se celebran las fiestas blancas de Diddy.

Las similitudes crearon un debate en redes sociales

Todo esto generó un gran debate y especulación, pues muchos espectadores están sorprendidos por la aparente coincidencia y han recurrido a las redes sociales para compartir sus opiniones o teorías, como que los escritores de 'Los Simpsons' sabían sobre los delitos de Diddy y por ello, lo plasmaron en uno de sus capítulos, pero hay algunos que solo creen que hicieron un guiño inocente a las 'white parties' sin saber qué ocuurría dentro.

Esta no sería la primera vez que 'Los Simpsons' es señalado como un programa que predice el futuro, pues en décadas anteriores supuestamente presagió eel ataque de de las torres gemelas en Nueva York y el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Diddy se encuentra actualmente detenido y en espera de un juicio, el cual aparentemente podría realizarse en marzo de 2025. Por otro lado, continúan las investigaciones sobre el pasado de Diddy, sus fiestas, relaciones con famosos y su supuesta mala conducta en los eventos que organizaba.