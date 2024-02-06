Ocultó a su novio que era dueña de la casa en la que vivían; le cobraba renta y la tunden en redes: “Disfruta tu soltería”

Mujer confiesa que le cobraba a su novio el 50 por ciento de la renta de la casa en la que vivían, pero nunca le contó que ella era la dueña. Historia se hace viral y desata debate entre los usuarios de redes sociales.

Mujer cobraba renta a su novio de la casa en la que vivían: nunca le dijo que era la dueña

A través de la cuenta de TikTok de Marian Acosta, quien se encarga de narrar en primera persona las anécdotas que sus seguidores le confiesan, se dio a conocer la historia de una mujer quien terminó soltera luego de que su novio de más de 3 años descubrió que era la dueña del departamento que habitaban desde año y medio atrás y por el que pagaba la mitad de renta.

"Nunca le conté a mi novio que el departamento donde vivía era mío. Ahora está súper enojado y hasta me pidió un tiempo. Hace tres años que estoy de novia, y hace año y medio que mi novio se vino a vivir conmigo. Yo siempre viví en el mismo departamento; un departamento que me regaló mi papá cuando yo me gradué”, comenzó la narración.



La mujer resaltó que le resultó muy normal el cobró de la renta a su pareja pues no era su esposo y no tenían ni planes de llegar al altar; además, era una propiedad que a su padre le había costado mucho esfuerzo adquirir como patrimonio para su hija.

Marian Acosta narra en su cuenta de TikTok anécdotas que sus seguidores le confiesan. No es la protagonista del relato. Imagen TikTok

"Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento. A mí me pareció lo correcto, mi viejo se rompió el lomo para que yo tenga mi departamento, y él era simplemente mi novio, no era mi marido ni teníamos planes de casarnos. Sí, yo lo quería muchísimo, pero la economía para mí es aparte de la relación", justificó.



Respecto a los gastos generales, la mujer, cuya identidad no fue revelada, aseguró que todo se iba en mitades pues ambos tenían empleos y le parecía justa la dinámica de pareja que llevaban hasta que él descubrió las escrituras del departamento.

"Todo iba bien hasta que hace unos meses que va a abrir un cajón, que no tiene por qué abrir, de mis cosas privadas, y encuentra la escritura del departamento que lógicamente están a mi nombre. Se recontra enojó, me llamó al trabajo y me dijo de todo. Yo en ese momento no tenía idea de nada, me dijo 'eres una rata inmunda, después me dices a mí que soy duro de bolsillo, cuando la única rata eres tú'", contó.

Las cosas, claro, no fueron nada bien en esa relación, pues el hombre, revelan, decidió pedirle un tiempo y se fue de casa.

"Me dijo que yo me estuve aprovechando todo este tiempo de él porque le cobraba una renta y me la guardaba para mí. Después se fue, me dijo que quería un tiempo que con una persona tan rata y manipuladora no iba a estar", finaliza la historia.

Internet reacciona a historia viral de mujer que cobraba renta a su novio, aunque era dueña de la casa

La historia fue replicada por varios medios de comunicación y en TikTok desató tremendo debate, pues, aunque hay quienes defienden la postura de la mujer, la mayoría coincide en que lo que hizo mal fue mentirle por lo que aplauden la decisión del hombre de darse un tiempo.