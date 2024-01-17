Mujer presume que es "mantenida" y da consejos para tener su estilo de vida: desata debate en TikTok

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

TikTok ha servido como plataforma para compartir un sin fin de contenido y recientemente se hizo viral una joven que aceptó ser mantenida, algo que ella ‘manifestó’ y no teme mostrar cómo es su día a día, lo cual ha dividido las opiniones de los internautas.

Joven asegura que 'manifestó' ser mantenida y comparte su estilo de vida en TikTok Imagen TikTok @soynathc

Joven comparte cómo es su vida de "mantenida"

La usuaria @soynathc de TikTok se viralizó tras revelar que es una mujer mantenida, es decir que su pareja cubre la mayoría de los gastos, compartiendo videos de su estilo de vida y aconseja a otras personas para que puedan lograr el mismo objetivo que ella, si es que así lo desean.

Nath dijo que tras manifestar que quería ser una mujer mantenida, conoció a un estadounidense en una aplicación de citas y su vida comenzó a ser cómo lo había soñado, por ello comparte en sus redes que tiene tiempo suficiente para ir al gimnasio, comprar ropa o algo para su casa, salir con sus amigas y e impulsar su negocio de tarotista, donde da clases y además de leer las cartas con varios paquetes que tiene disponibles, desde 18.21 a 63.55 dólares.

Tras el interés que causó su estilo de vida, la mujer ha publicado varios videos donde proporciona consejos para poder conseguirlo.

“Si alguien te dice que está buscando a alguien para mantener o alguien que se quede en casa, ¡huye! Esa persona, por lo general, no va a ser buena”, explicó.

@soynathc Replying to @nat 10 consejos realistas si quieres ser mantenida: lo que yo hice y me ha servido ♬ Sex And The City - Main Theme - Geek Music



Además, Nath expresó que ser mantenida no debe ser tu única meta en la vida, ya que podrías exponerte a muchos riesgos como la violencia física, económica y psicológica, además de estudiar una carrera para crecer como persona y tener algún empleo antes de convertirte en mantenida.

Como era de esperarse, su contenido en TikTok ha dividido opiniones entre los internautas, ya que algunos creen que no debería promover ese estilo de vida, mientras que otras personas desean conseguir lo que tiene.

“Donde hay dependencia económica, hay dependencia emocional”, “Ser mantenida mientras construyes tu negocio y te preparas académicamente”, “Yo quiero ser mantenida, mi prometido ya me dijo que me va a mantener y que si trabajo ese dinero va a ser mío”, “No soy fan de esto”, “¿Por qué piensan que por ser mantenida ya no se puede hacer nada?”, “¿Por qué se enojan con ella?” y “Jajaja, ¿es neta?”, fueron algunos de los textos.

@soynathc Arriba las mantenidas y las amas de casa que nadie las haga sentir menos🫶🏼 ♬ original sound - Nath, Mantenida en Dubai

¿Cómo llegó a ser una mujer "mantenida"? TikToker cuenta que manifestó tener la pareja de sus sueños

En un clip publicado en noviembre de 2023, Nath compartió que durante la pandemia manifestó encontrar a alguien que la mantuviera, tras tener una relación fallida con un alemán.

“Cuando empezamos a andar todo era bonito y súper divertido, pero cuando lo visité en Alemania descubrí que era un narcisista, incluso llegó a confesarme en tres ocasiones que quería m#tar a alguien para poder saber qué se sentía”, expresó.



La joven relata que le costó 2 años dejar esa relación, lo cual le provocó una depresión y problemas de ansiedad. Tras priorizar su salud se dio cuenta que no quería pasar por una situación similar, además de que no le parecía justo ver a otras mujeres con la vida que ella siempre soñó, así que hizo un cambio importante.

“Agarré una hoja de papel y decidí manifestar al hombre de mis sueños y la vida de mis sueños. Lo describí a la perfección, este hombre tendría que medir más de un metro con 90 centímetros, tener ojos verdes, ser blanquito o apiñonado, muy deportista, tener buena salud, tanto mental como físicamente, ser buena onda, romántico, proveedor, buen amigo, buena pareja, leal, fiel, que me amara con todo su corazón y que no tuviera ojos, ni pensamientos para nadie más”, explicó.



Al poco tiempo de escribir la descripción de su pareja perfecta, la joven se leyó las cartas, ya que es tarotista, y se enteró que conocería a un extranjero en septiembre. En junio fue cuando encontró a alguien y al preguntarle su cumpleaños resultaba que había nacido en el ‘mes patrio’ mexicano, comenzando en enero de 2022 la vida de mantenida, que siempre soñó, a sus 25 años.

¿Qué te pareció la historia de Nath? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.