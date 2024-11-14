¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok

En redes sociales, especialmente TikTok, comenzó a hacerse viral una serie de videos donde los usuarios colocan un texto describiendo una situación en particular, pero remarcando que 'la lámpara se ve rara', ¿qué significa en realildad?.

'La lámpara se ve rara'? La teoría viral de TikTok que explora vidas alternas y decisiones

La 'Teoría de la lámpara' es una tendencia que ha ganado gran popularidad atrayendo a miles de usuarios interesados en explorar ideas de realidades alternas y la percepción de otras vidas posibles. Según las bases de su planetamiento, cuando una persona pierde la conciencia de manera repentina, como al desmayarse o al tener un accidente, su mente crea una especie de "universo paralelo" o realidad alternativa en la que vive durante ese breve periodo, pero después se percata que todo fue producto de su imaginación debido a que algo no cuadra en el escenario, específicamente la lámpara, un objeto cercano a él.

Este concepto ha despertado interés y emociones profundas en la comunidad de TikTok, donde muchas personas han compartido historias personales o imaginarias sobre cómo habrían sido sus vidas si hubieran tomado decisiones diferentes o vivido en circunstancias completamente nuevas.



Por ejemplo, la usuaria @fem_sudaca compartió un clip donde ella se encuentra abranzando a su mejor amigo, quien al parecer estaba a punto de partir en avión haca otro lugar y por ello, se estaban despidiendo. En la parte inferior, escribió el siguiente texto.

"Y entonces mi mejor amigo consiguió el trabajo de sus sueños y no tuvo que irse del país, pero la lámpara se ve rara".



Entonces de acuerdo con la explicación, en la realildad su amigo sí se fue del país, pero en un escenario alterno no, lo cual era lo que realmente quería que pasara.

Esta narrativa ha llevado a muchos otros usuarios de TikTok a reflexionar y compartir experiencias similares, relacionadas con sus deseos de haber experimentado una situación de manera diferente y las posibles vidas alternativas.

De hecho, algunos clips se volvieron extremadamente virales, ya que los internautas recuerdan a sus seres queridos fallecidos, externando escenarios donde ellos aún siguen con vida y conviviendo con ellos.

¿Cómo ver la lámpara rara simboliza realidades alternas?

La 'Teoría de la lámpara' ha tenido un impacto emocional significativo en quienes la exploran, ya que les permite reflexionar sobre sus vidas, decisiones y lo que podría haber sido en diferentes contextos.

Aunque muchos aseguran que la teoría de la lámpara nació de una película, otros mencionan que se originió con la historia de que un joven cae en coma y en su mente crea un mundo perfecto donde vive la vida de sus sueños, hasta que un día notó algo extraño en la lámpara de su casa, lo cual hace que se cuestione su realildad y si todo lo que "vivió" es real o no. Finalmente, al despertar del coma se da cuenta de que todo fue una ilusión.