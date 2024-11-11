El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?
En redes sociales abundan los videos unboxing de los muñecos Labubu, los cuales acapararon la atención hace pocos meses. Conoce su origen, por qué son tan populares y dónde puedes comprar el tuyo.
Los muñecos Labubu se han convertido en un fenómeno reciente dentro del mundo de las figuras coleccionables. Son conocidos por su diseño peculiar que mezcla lo adorable con lo siniestro, pero ¿cuándo nacieron y por qué son la sensación del momento?
Labubu, la figura coleccionable siniestra que conquistó a los millenials
Estos personajes afelpados, que tienen una sonrisa entre tierna y macabra y dientes afilados, son vendidos por la popular empresa china Pop Mart, la cual, a pesar de estar en el mercado desde 2010, solo en años recientes ha ganado fama por las series de figuras coleccionables que distribuye.
Un dato importante es que Labubu, personaje de género femenino, debutó en 2015 como parte de la serie de historias del ilustrador hongkonés Kasing Lung, 'The Monsters', inspirada en la mitología nórdica. En esta serie, además de Labubu, también se encuentran otros personajes como Zimomo, Tycoco, Spooky y Pato.
Aunque Labubu lleva casi 10 años existiendo, su auge llegó con el acuerdo de licencia exclusiva con Pop Mart para producir figuras en formato de caja sorpresa, también conocido como blind box.
El éxito de Labubu se dio gracias a las integrantes de la banda 'Blackpink'
Con fuerte presencia en Asia, Labubu alcanzó éxito mundial en 2023, cuando Lisa, integrante de Blackpink, subió una foto con uno de estos muñecos, y pronto las demas integrantes, también mostraron su afición por el personaje colocándolo como adorno en sus bolsos de mano. Desde entonces, la fiebre por estos monstruos no ha cesado y su popularidad es tal que suelen agotarse en las tiendas en cuestión de minutos.
Esto conviertió a los Labubu en un negocio rentable; existen personas que se dedican a conseguir cajas y venderlas al doble o triple de su precio original, debido a la alta demanda.
En redes sociales, coleccionistas han confirmado la existencia de réplicas de Labubu, que son casi idénticas a las figuras originales, salvo por algunos pequeños detalles, pero que a simple vista podrían pasar por auténticas.
Curiosamente, los Labubu, al igual que sus competidores, los ternurines, pueden vestirse con diferentes prendas para personalizarlos, y algunos los protegen con carcasas transparentes para evitar que se dañen, lo cual ha sido catalogado por muchos como exagerado.
Este fenómeno de los muñecos Labubu se ha posicionado como una alternativa original y oscura a los juguetes típicos, atrayendo a quienes buscan algo distinto en sus colecciones. La tendencia de mezclar dulzura con elementos góticos o terroríficos refleja un interés creciente en productos de diseño más creativo, capaces de captar la atención de adultos jóvenes, especialmente de la generación millennial.
