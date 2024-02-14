Mujer que vende refresco en bolsa asegura que está innovando: “Que sea coqueto”

Video Los trabajos de ensueño, según TikTok: se la pasan en grande mientras ganan dinero

Para todos aquellos que crecieron en los años noventa en México, era muy común que al salir de la escuela te vendieran un vaso de refresco, de varios sabores, en una bolsa de plástico con un popote, lo cual se ha hecho viral en redes sociales gracias a una chica que emprendió un negocio retomando esa tendencia y le añadió a Hello Kitty.

Mujer vende refresco en bolsa en un parque en Guadalajara, México Imagen TikTok @jesusdadymontemayor1234

Mujer emprende negocio en México al vender refresco en bolsa

A través de la cuenta de TikTok de @jesusdadymontemayor1234, una mujer es entrevistada en un parque mientras habla de su negocio: vender refresco en bolsa.

Aunque pueda parecer algo común, esta chica le agregó un valor especial al colocar una imagen de Hello Kitty en las bolsas, llamando la atención en las redes sociales.

“Vendo Coca-Cola, pero le di el plus al venderla como antes, en bolsita, pero también le di un plus más de venderlo en bolsita de Hello Kitty", expresó la emprendedora en el clip.



La joven compartió que al principio fue señalada por las personas que cuidan el medio ambiente, ya que no les gustó que usara bolsas de plástico, a lo que respondió que las serigrafía para que sus clientes puedan utilizarlas nuevamente sin que se borre la imagen.

A pesar de que el refresco ya está frío, la vendedora coloca un par de hielos y posteriormente sirve la bebida en un vaso, para después colocarla en la bolsa, lo cual ha sido todo un éxito, ya que recientemente cumplió un año con su negocio.

Además de estar a cargo de ‘Kokita en Bolsa’, la joven Miros García es estilista y también hace cerámica.



En redes sociales se dividieron las opiniones, ya que algunos internautas señalaron el parecido de la chica con Willy Wonka, por el corte de cabello y los lentes, mientras que otros aplaudieron su idea y unos más piensan que eso no es un negocio.

“Willy Wonka anda muy creativo”, “Buenos días estrellitas, la tierra les dice ‘Hola’”, “Muy bonito, pero no lo pagaría”, “Siente que hizo el descubrimiento del siglo”, “Le hubiera puesto ‘kokitty’”, “Me urge ir a Jalisco para probar la kokita” y “Yo sí le compraría”, fueron algunos de los textos que recibió.

¿Dónde puedes encontrar a la chica que vende refresco en bolsa?

Durante la entrevista, la joven está en su puesto y al fondo tiene una lona donde comparte las redes sociales de ‘Kokita en bolsa y su tiendita’.

Gracias a su biografía de Instagram sabemos que la bolsa la vende en 20 pesos y su puesto se ubica en Guadalajara, Jalisco, México.

Además, la joven aprovecha la publicación para anunciar que solo coloca su puesto los sábados en el Parque Rojo, del lado de la calle López Cotilla, donde además de refrescos vende calcomanías, bolsas, playeras, esponjas para baño, vasos tipo licuadora y de otros modelos.