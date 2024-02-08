Organizan fiesta sonidera en puente peatonal y TikTok ríe a carcajadas: "México surrealista"

Video "México mágico": los momentos más surrealistas que sólo puedes ver en ese país

No cabe duda que el ingenio mexicano nunca deja de sorprender y en esta ocasión un video grabado en Guadalajara, Jalisco, México y compartido en la cuenta de TikTok de José Aceves Aguirre (@perroflaco) se hizo viral debido al inusual lugar en el que algunas personas decidieron hacer una fiesta.

La celebración fue con motivo de un cumpleaños y llamó la atención de los usuarios de la red social debido a que fue realizada en un puente peatonal.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños que se llevó a cabo en un puente peatonal?

En los videos del festejo, que fueron retomados por algunos medios de comunicación se ve cómo en la subida del puente se colocó alfombra roja y decoraciones con globos negros y dorados. Hubo un DJ sonidero y hasta un spot para tomarse fotos que decía 'Happy birthday' (Feliz cumpleaños).

El puente también se decoró con flores artificiales colgantes.

Ya sobre el puente, encima de donde pasaban los autos en el Periférico de aquel estado de la República Mexicana, se colocaron mesas largas con sillas, adornadas con flores y pétalos de rosa, latas de refresco con chocolates encima, copas, vinos, velitas y canapés. También hubo pizza y pastel.

En otros videos se observa que incluso hubo mariachi y fuegos artificiales.

No se sabe a ciencia cierta la razón por la que la familia decidió realizar en este lugar tan original el cumpleaños, pero hubo varios asistentes.

Algunos medios informaron que los organizadores del evento aseguraron que contaban con permiso de las autoridades, pero esto resultó no ser cierto y fueron desalojados de ahí, ya que no está permitido por obstruir vías de comunicación y vía pública.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la fiesta que se hizo en México sobre un puente peatonal?

Varios usuarios de TikTok tomaron la noticia con humor y aplaudieron el atrevimiento con ingeniosos comentarios.

"En México nosabes si ya te despertaste o sigues soñando", "México surrealista", "Cuando te dicen que aproveches el puente para hacer fiesta y lo tomas en serio", "¿Y para ir al baño?", "Cruzas y sales del otro lado con tu plato de mole", "Eso sólo pasa en Jalisco", "Pues para algo se debe de utilizar, ¿no? Ya que la mayoría de las personas prefieren cruzar por abajo", "Cuenta la leyenda que en Guadalajara no usan los puentes peatonales", "Así quiero una fiesta", "Siempre pensando en hacer algo diferente", "México único", "Épica", "Un mexicano hace fiesta donde le de la gana", escribieron algunos.



Al momento, el video acumula casi 220 mil reproducciones, 8 mil 'likes' y poco menos de mil comentarios.