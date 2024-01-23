Mamá latina comparte su reacción al enterarse que su hija de 13 años es trans y causa debate: quiere "hacerla sentir bella”

Video La inesperada petición de este papá en la boda de su hija hizo llorar a todos: “por favor regrésamela”

Mamá latina compartió en TikTok cómo tomó la noticia sobre la identidad de género de su hija, documentando en video cómo la acompañó en todo momento de su transición. La historia se hizo viral.

Mamá latina expone su reacción al saber que tiene una hija trans

A través de la cuenta de TikTok, yamiimadrid, una mamá documentó su reacción al enterarse de que tiene una hija trans.

En la grabación, con más de 19 millones de reproducciones, la mujer compartió cómo desde el principio apoyó a su hijia Xiomara, de 13 años, regalándole productos como maquillaje y nuevos outfits; además de rituales de belleza como extensiones de cabello y pestañas.

"Y cómo tomaste la noticia cuando te dijo que era trans?”, se lee al comienzo de la viral grabación.



La mujer presumió que su primera reacción fue dedicarse a hacerla sentir bella, compartirle tips de maquillajes naturales y le regaló su primera caja de maquillaje, revelando las lágrimas que este detalle provocó en su hija.

"Ella se sentía feliz que yo le pusiera pestañas. Me la llevaba conmigo a hacernos las uñas. Le enseñé cómo maquillarse. Le pongo su pelo largo, como le gusta. Ahora tengo una hija hermosa", finaliza el video que muestra el cambió de la adolescente.



Aunque la mujer comparte detalles de su día a día, en la mayoría de sus videos muestra el acompañamiento que ha dado a su hija en este proceso.

Además, presume la habilidad de Xiomara en el mundo de la belleza pues contó que desde los 10 años aprendió a poner unas, además de técnicas de maquillaje pues es ella quien se encarga de su arreglo.

“Ella me salió muy talentosa en el mundo de la belleza”, expuso en uno de sus videos.



En otro video más, la mamá se sincera sobre cómo ha sido este proceso tanto para ella como para su hija.

“Jamás me imaginé que esto me pasaría a mí. Pero lo mejor que yo pude haber hecho es apoyar a mi hija en su decisión. No voy a negarlo, me dolió bastante pero con el tiempo supe manejarlo de la mejor manera, ahora tengo a mi mejor amiga que es mi hijo”, compartió.

TikTok reacciona a testimonio de mamá de una chica trans

Los usuarios no tardaron en felicitar la actitud de la mujer a través de una ola de mensajes en las que muestran empatía y admiración pues, muchas reconocer que no sabrían cómo actuar en un caso similar.

“Te admiro mucho y te felicito, ahí entra esa frase que dice ‘LOS PADRES DEBEN SER LOS MEJORES AMIGOS DE SUS HIJOS’ y usted lo aplica y eso la hace ser”; “Dios sabe a qué MAMÁ poner esas pruebas, eres una GRAN MAMÁ, yo no sabría cómo manejarlo. Te felicito”; “Yo igual soy trans y es una bendición que nuestras mamás nos apoyen y el resto no importa”; "Le ahorraste tantos años de terapia y aceptación a sí misma, ojalá hayan padres tan lindos y buenos como tú, muchas bendiciones a tu familia"; son algunas de las opiniones.



Sin embargo, otros más debatieron sobre si la edad de adolescente era la adecuada para comenzar con una transición y es que, resaltan, aún siendo mayores de edad, las dudas sobre la identidad de género persisten.