Entretenimiento

Mamá latina comparte su reacción al enterarse que su hija de 13 años es trans y causa debate: quiere "hacerla sentir bella”

La mujer documentó la reacción de su hija al recibir su primera caja de maquillaje; además, mostró como ella la vestían antes y el resultado de la transición.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video La inesperada petición de este papá en la boda de su hija hizo llorar a todos: “por favor regrésamela”

Mamá latina compartió en TikTok cómo tomó la noticia sobre la identidad de género de su hija, documentando en video cómo la acompañó en todo momento de su transición. La historia se hizo viral.

Mamá latina expone su reacción al saber que tiene una hija trans

PUBLICIDAD

A través de la cuenta de TikTok, yamiimadrid, una mamá documentó su reacción al enterarse de que tiene una hija trans.

En la grabación, con más de 19 millones de reproducciones, la mujer compartió cómo desde el principio apoyó a su hijia Xiomara, de 13 años, regalándole productos como maquillaje y nuevos outfits; además de rituales de belleza como extensiones de cabello y pestañas.

"Y cómo tomaste la noticia cuando te dijo que era trans?”, se lee al comienzo de la viral grabación.


La mujer presumió que su primera reacción fue dedicarse a hacerla sentir bella, compartirle tips de maquillajes naturales y le regaló su primera caja de maquillaje, revelando las lágrimas que este detalle provocó en su hija.

@yamiimadrid

♥️🤞🏼#paratitiktok #fypツ #fypシ゚viral🖤tiktok #lgbt🌈 #supportivemom♥️ #lgbt🏳️‍🌈 #transformation

♬ Un Amor Bonito - La Fiera De Ojinaga
"Ella se sentía feliz que yo le pusiera pestañas. Me la llevaba conmigo a hacernos las uñas. Le enseñé cómo maquillarse. Le pongo su pelo largo, como le gusta. Ahora tengo una hija hermosa", finaliza el video que muestra el cambió de la adolescente.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


Aunque la mujer comparte detalles de su día a día, en la mayoría de sus videos muestra el acompañamiento que ha dado a su hija en este proceso.

Además, presume la habilidad de Xiomara en el mundo de la belleza pues contó que desde los 10 años aprendió a poner unas, además de técnicas de maquillaje pues es ella quien se encarga de su arreglo.

“Ella me salió muy talentosa en el mundo de la belleza”, expuso en uno de sus videos.


En otro video más, la mamá se sincera sobre cómo ha sido este proceso tanto para ella como para su hija.

“Jamás me imaginé que esto me pasaría a mí. Pero lo mejor que yo pude haber hecho es apoyar a mi hija en su decisión. No voy a negarlo, me dolió bastante pero con el tiempo supe manejarlo de la mejor manera, ahora tengo a mi mejor amiga que es mi hijo”, compartió.
@yamiimadrid

Jamas me imagine que esto me pasaria ami!! Pero lo mejor que yo pude aver echo es apoyar a mi hijo en su desicion, no voy a negarlo me dolio bastante pero con el tiempo supe manejarlo de la mejor manera ahora tengo a mi mejor amiga que es mi hijo♥️💕 #fyp #lgbt🌈 #transgender #lgbtmoms

♬ corridosybanda12 - corridos y banda

TikTok reacciona a testimonio de mamá de una chica trans

Los usuarios no tardaron en felicitar la actitud de la mujer a través de una ola de mensajes en las que muestran empatía y admiración pues, muchas reconocer que no sabrían cómo actuar en un caso similar.

“Te admiro mucho y te felicito, ahí entra esa frase que dice ‘LOS PADRES DEBEN SER LOS MEJORES AMIGOS DE SUS HIJOS’ y usted lo aplica y eso la hace ser”; “Dios sabe a qué MAMÁ poner esas pruebas, eres una GRAN MAMÁ, yo no sabría cómo manejarlo. Te felicito”; “Yo igual soy trans y es una bendición que nuestras mamás nos apoyen y el resto no importa”; "Le ahorraste tantos años de terapia y aceptación a sí misma, ojalá hayan padres tan lindos y buenos como tú, muchas bendiciones a tu familia"; son algunas de las opiniones.


Sin embargo, otros más debatieron sobre si la edad de adolescente era la adecuada para comenzar con una transición y es que, resaltan, aún siendo mayores de edad, las dudas sobre la identidad de género persisten.

"Chica, con calma, a veces uno llega a los 20 y sigue confundido, todo con calma"; "Entiendo pero, depende la edad del nene, porque a esas edad es confuso y mejor dejar crecer y que ya se de cuenta si esta segurx"; "No entiendo los comentarios en contra la mamá o la niña, sea la edad que sea hay que dejarla ser como ella quiera", discuten en redes.
Relacionados:
EntretenimientoVideo viralTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD