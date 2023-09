Joven va al doctor por molestias en su oído y lo que encontraron dentro impactó a Internet

TikTok no deja de sorprender, y en esta ocasión, un video viral ha captado la atención de miles de usuarios por su naturaleza "asquerosamente inusual".

El clip en cuestión presenta a una joven que, sin mencionar su incomodidad, decidió someterse a una revisión médica debido a molestias en sus oídos. Lo que encontró en su interior ha dejado a muchos impresionados y, en algunos casos, incluso con terror de que les pueda pasar lo mismo.

Joven va al doctor por dolor en los oídos: no podrás creer lo que encontraron

TikTok, la red social del momento, es el lugar perfecto para encontrar una variada gama de contenidos que van desde momentos graciosos y tiernos hasta datos científicos y escenas sorprendentes o desagradables. Dentro de esta última categoría, abundan los videos que capturan el disgusto de muchos, mostrando uñas enterradas, puntos negros, barros, espinillas e incluso insectos hallados en distintos lugares.

El video viral que ha causado revuelo en esta ocasión entra sin duda en esta última categoría. Una joven, Paula Avalos, compartió en su cuenta personal de TikTok, @paulaavalosss, un video que muestra cómo se encontró con una cucaracha dentro del oído de una paciente mientras realizaba su trabajo.

El impactante descubrimiento ha generado una ola de comentarios entre los usuarios, muchos de los cuales expresan asombro, repulsión y hasta un toque de paranoia.

Las olestias en los oídos son comunes, y pueden tener diversas causas, desde golpes o ruidos fuertes hasta indicativos de que es hora de realizar una limpieza. No obstante, la historia de Paula Avalos ofrece un recordatorio de la importancia de mantener los espacios que habitamos limpios y cuidados.

Los comentarios que acompañan el video revelan que algunos están considerando la idea de dormir con los oídos tapados para evitar sorpresas desagradables como esta en el futuro.

"Ay no, voy a empezar a dormir con los oídos tapados", "Dios mío por qué tuve que ver esto", "Me muero", "Me pondré audífonos aunque me termine ahorcando", "El problema no es la cucaracha, limpia tu casa", "A mí me pasó igual una madrugada como hacia cosquillas con sus antenitas", se lee en los comentarios.