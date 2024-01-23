Mujer corre a su hija embarazada de su casa porque no quiere cuidar a su nieto y desata debate viral

Video Abuelas tradicionales vs. modernas: ¿cuándo poner un límite en la crianza de los nietos?

En la cultura latina, los abuelos son aquellas personas dulces, amables y tiernas. Debido al empleo de sus hijos, los nietos suelen quedarse a su cargo usualmente, aunque siempre hay una excepción.

Mujer comparte que corrió a su hija embarazada de su casa para poder disfrutar de su jubilación Imagen Getty Images

Madre saca a su hija embarazada de casa para disfrutar de su retiro; esta es su historia

En Reddit se hizo viral la historia de una mujer que decidió correr de su casa a su hija embarazada, justo antes de que nazca el bebé por una importante razón.

Aunque la llegada de un nuevo integrante a la familia suele ser celebrada, e incluso esperada, para esta señora no lo fue, ya que su hija de 17 años quedó embarazada y se rehúsa a educar a otro ser humano.

La mujer señaló que no deseaba quedarse a cuidar a su nieto y perderse de su jubilación, la cual ha esperado por mucho tiempo.

“Me jubilé hace poco y mi marido lo hará dentro de 11 meses (tenemos una cuenta regresiva) y no es así como quiero pasar mis años de jubilación”, expresó la señora.



La adolescente le contó a su madre que tenía 7 semanas de embarazo, pero no recibió la reacción que esperaba.

Durante la charla, la joven prometió conseguir un empleo para ayudar con los gastos de la casa y del bebé, pero su mamá de inmediato la cuestionó sobre quién cuidaría al menor mientras ella estuviera ausente.

La madre primeriza esperaba que sus padres la apoyaran en esta nueva etapa de su vida, pero le respondieron que no estaban dispuestos a cuidar a otro bebé, ya que desean disfrutar de su merecido descanso sin tener ninguna responsabilidad, lo cual incluye cuidar a otro ser humano.

“No es justo para nosotros. Entonces le dije que tenía plazo hasta que naciera el bebé para encontrar un lugar donde vivir”, expresó.



La confesión desató una polémica en el foro, ya que hubo personas que la criticaron por rechazar a su hija en uno de los momentos donde más la necesita, mientras que otras personas le dieron la razón a la adulta mayor.

Mujer relata en Reddit cómo descubrió que su esposo le era infiel con su mamá

Una mujer, de 39 años, decidió desahogarse en Reddit y contó cómo se enteró que su marido le era infiel con su madre.

La mujer contó que había regresado de un viaje junto a sus amigas y al llegar a casa encontró a su madre teniendo relaciones con su esposo. Aunque al inicio pensó que era una broma, el marido le confesó que lleva dicha relación extramarital desde hace 22 años y que comenzó poco después de que ellos formalizaran su relación.

“Le pregunté la verdad. Me dijo que mi mamá lo sedujo cuando teníamos 18 años y vivíamos en su casa”, expresó.



La señora confesó que quizás algunos de sus hermanos menores podrían ser hijos de su esposo, por lo que la joven le avisó a su padre y el señor solicitó pruebas de ADN de sus tres hijos menores, confirmando así que el verdadero progenitor de los menores era su propio yerno.

“Dejó embarazada a mi madre menos de una semana después de dejarme embarazada y, aunque pensé que era lindo y divertido compartir una experiencia de embarazo con mi madre, ella estaba embarazada de los medios hermanos de mis hijos”, expresó.



Al final, la joven dejó a su marido, al igual que su padre se separó de su esposa, causando un gran daño a su familia.

