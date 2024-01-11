Videos muestran a perritos durmiendo en las fiestas: son llamados la "nueva generación de bendiciones"

Video Estos perritos se creyeron un truco de magia: su cara de sorpresa es lo mejor

Criar a un hijo no es una decisión fácil y a pesar de que en décadas pasadas la mayoría de las parejas lo hacían, actualmente las cosas son muy diferentes, pues los adultos aseguran de manera abierta que no quieren ser padres, por lo cual prefieren adoptar a algún perrito.

Estos animalitos les brindan mucho cariño y a cambio sus dueños los cuidan y alimentan como si se trataran de humanos, reemplazando así a los niños. A pesar de que esto ya era conocido en la sociedad moderna nadie sabía la enorme cantidad de personas que prefieren a los peluditos, hasta que nació un nuevo y divertido trend en TikTok.

Fue a finales de 2023 cuando comenzaron a surgir videos mostrando a los perros dormidos tranquilamente en medio de una fiesta familiar junto a la canción 'El Paso del Gigante' de Grupo Soñador, demostrando así que ellos eran la "nueva generación de hijos", debido a que anteriormente los niños eran quienes se quedaban dormidos mientras sus papás disfrutaban de las reuniones.



Todos los clips están acompañados de la frase "La nueva generación de bendiciones durmiendo en la fiesta", donde primero se graba a las personas disfrutando de la fiesta y después, se enfoca a los perritos quienes duermen pacíficamente.

Lo más divertido es que en los diversos videos los canes se muestran en sillones o cojines durmiendo e incluso con cobijas encima de ellos para evitar que no pasen frío. En las razas pequeñas el caso resultó ser aún más adorable, pues los dueños se mostraron cargándolos y arrullandolos para que se quedaran dormidos, método que los papás usan en sus niños para que también logren conciliar el sueño.

Los internautas quedaron encantados con el trend y emitieron sus opiniones al respecto

El trend ahora tiene miles de clips de estos peludos y si bien se desconoce quién lo inventó a los usuarios le encantó la idea, pues hubieron muchos comentarios positivos.

"Amo que todos están re dormidos", "Qué trend tan bonito jaja no me canso de ver los videos", "Ellos bien dormidos como si vivieran vidas ultra pesadas", "Son los nuevos bebés", "Las bendis más bonitas", "Prefiero tener que poner a dormir a un perro que a un niño", "Estas nuevas bendis sí me gustan", "Qué preciosos todos", "Hasta cobijas les ponen, no puedo con tanto", "Las bendis peludas son lo mejor", "Mis papás jamás tendrán nietos, tendrán perrinietos y que soporten" y "Se portan mejor que muchas bendiciones humanas", es lo que escribieron.



Inmediatamente los internautas comenzaron también a expresar que en su niñez sus padres también los mandaban a dormir, pero a diferencia de los perritos, ellos no los "trataban" así de bien, ya que ellos tenían que dormir en sillas y tapados con chamarras.

"Al menos le tienen cama, a mi me juntaban unas sillas y ahí mero", "Y a nosotros nuestros jefes nos pusieron entre sillas metálicas frías a lado de las bocinas", "Pero que lujo en cama, en mis tiempos eran 2 sillas o la cama con todos los primos pequeños jajajaja", "A todos nosotros nos juntaban dos sillas de fierro y si teníamos suerte no tapaban con la chamarra de papá si no sin nada" o "A mí me tocó en una cama con varios niños que no conocía arrumados como cucarachas con frío, qué tiempos", es lo que comentaron.



¿Tú que piensas de este nuevo trend? Dinos en los comentarios.

