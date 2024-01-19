Viral

Adultos mayores en China se reúnen en centro comercial para buscar pareja: la extraña tradición que se hizo viral

Los martes, los adultos mayores se reúnen en la cafetería el Ikea que está ubicado en Shanghái, China, con la esperanza de tener otra oportunidad en el amor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Abuelitas en TikTok disfrutan a sus amigas sin importar la edad: bailan, viajan y beben juntas

¿Quién dice que hay una edad en la que debes dejar de buscar el amor? En China, los adultos mayores se reúnen en una cafetería de una conocida tienda cada martes con la esperanza de encontrar una pareja.

Desde hace 10 años, los adultos mayores en China se reúnen en la cafetería de una tienda departamental
Desde hace 10 años, los adultos mayores en China se reúnen en la cafetería de una tienda departamental
Imagen Getty Images

Adultos mayores se reúnen en cafetería para encontrar en amor; esto sucede en China

PUBLICIDAD

Hay personas que consideran que la búsqueda de una pareja ocurre únicamente cuando eres joven, pero la comunidad china se ha hecho viral al mostrar que no hay edad para encontrar a esa persona especial.

Cada martes, centenares de adultos mayores acuden a la cafetería de Ikea, ubicada en Shanghái, con la esperanza de conocer a nuevas personas, encontrar pareja, enamorarse o simplemente pasar un buen rato.

En dicho lugar, los adultos ocupan la mayoría de las mesas de la tienda, dejando a un lado las clásicas albóndigas suecas y optan por llevar su propia comida, té y hasta bebidas alcohólicas.

Los adultos mayores acuden con sus alimentos a la cafetería de Ikea todos los martes
Los adultos mayores acuden con sus alimentos a la cafetería de Ikea todos los martes
Imagen HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Más sobre Viral

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda
0:59

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda

Cultura Pop
La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática
2 mins

La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática

Cultura Pop
Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado
3 mins

Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado

Cultura Pop
¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok
2 mins

¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok

Cultura Pop
El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?
2 mins

El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?

Cultura Pop
Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?
2 mins

Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?

Cultura Pop
Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen
3 mins

Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen

Cultura Pop
¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio
2 mins

¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio

Cultura Pop
¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality
3 mins

¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality

Cultura Pop
Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible
2 mins

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible

Cultura Pop

¿Hace cuántos años se reúnen los adultos mayores en la cafetería de la tienda?

Aunque parece algo nuevo, en realidad los adultos mayores chinos eligieron este lugar para tener sus citas desde hace 10 años, a pesar de que la tienda intentó impedir que su cafetería fuera la sede de dichos encuentros aumentando la seguridad, acordonando las mesas y poniendo cárteles en todo el lugar.

"No me da vergüenza decirlo, no solo los jóvenes necesitan amor. Los ancianos también", dice Qingqing, exdirector de un hogar de ancianos.


Debido a que la noticia no solo se viralizó en China, también a nivel internacional, la tienda tuvo que aceptar y retiró todas las restricciones.


En China, hay más de 297 millones de personas de 60 años o más, y una cuarta parte es soltera, según los datos oficiales, por lo que no es una sorpresa que las citas en la cafetería se volvieran todo un éxito, ya que una encuesta realizada en 2016 por la Universidad de Renmin, en Pekín, un cuarto de los adultos mayores confesaron sentirse solos.

"Estoy solo todo el tiempo. Siento que la vida es aburrida a mi edad... Siempre quise tener pareja", comentó Gu Yijun, un instructor de manejo jubilado de 73 años, quien suele viajar hora y media en transporte público para llegar a la cafetería.


Los adultos mayores no solo se reúnen los martes en la cafetería de Ikea, algunos también acuden los fines de semana al Parque del Pueblo.

PUBLICIDAD

¡No olvides dejar tu opinión sobre esta nota en los comentarios!


Relacionados:
ViralHistorias viralesChina

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD