Adultos mayores en China se reúnen en centro comercial para buscar pareja: la extraña tradición que se hizo viral

Video Abuelitas en TikTok disfrutan a sus amigas sin importar la edad: bailan, viajan y beben juntas

¿Quién dice que hay una edad en la que debes dejar de buscar el amor? En China, los adultos mayores se reúnen en una cafetería de una conocida tienda cada martes con la esperanza de encontrar una pareja.

Desde hace 10 años, los adultos mayores en China se reúnen en la cafetería de una tienda departamental Imagen Getty Images

Adultos mayores se reúnen en cafetería para encontrar en amor; esto sucede en China

PUBLICIDAD

Hay personas que consideran que la búsqueda de una pareja ocurre únicamente cuando eres joven, pero la comunidad china se ha hecho viral al mostrar que no hay edad para encontrar a esa persona especial.

Cada martes, centenares de adultos mayores acuden a la cafetería de Ikea, ubicada en Shanghái, con la esperanza de conocer a nuevas personas, encontrar pareja, enamorarse o simplemente pasar un buen rato.

En dicho lugar, los adultos ocupan la mayoría de las mesas de la tienda, dejando a un lado las clásicas albóndigas suecas y optan por llevar su propia comida, té y hasta bebidas alcohólicas.

Los adultos mayores acuden con sus alimentos a la cafetería de Ikea todos los martes Imagen HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

¿Hace cuántos años se reúnen los adultos mayores en la cafetería de la tienda?

Aunque parece algo nuevo, en realidad los adultos mayores chinos eligieron este lugar para tener sus citas desde hace 10 años, a pesar de que la tienda intentó impedir que su cafetería fuera la sede de dichos encuentros aumentando la seguridad, acordonando las mesas y poniendo cárteles en todo el lugar.

"No me da vergüenza decirlo, no solo los jóvenes necesitan amor. Los ancianos también", dice Qingqing, exdirector de un hogar de ancianos.



Debido a que la noticia no solo se viralizó en China, también a nivel internacional, la tienda tuvo que aceptar y retiró todas las restricciones.



En China, hay más de 297 millones de personas de 60 años o más, y una cuarta parte es soltera, según los datos oficiales, por lo que no es una sorpresa que las citas en la cafetería se volvieran todo un éxito, ya que una encuesta realizada en 2016 por la Universidad de Renmin, en Pekín, un cuarto de los adultos mayores confesaron sentirse solos.

"Estoy solo todo el tiempo. Siento que la vida es aburrida a mi edad... Siempre quise tener pareja", comentó Gu Yijun, un instructor de manejo jubilado de 73 años, quien suele viajar hora y media en transporte público para llegar a la cafetería.



Los adultos mayores no solo se reúnen los martes en la cafetería de Ikea, algunos también acuden los fines de semana al Parque del Pueblo.

PUBLICIDAD

¡No olvides dejar tu opinión sobre esta nota en los comentarios!