Hombre embaraza a 5 mujeres al mismo tiempo y celebran baby shower como amigas: se viralizan en TikTok

Las personas suelen mostrar sus vidas amorosas en TikTok y si bien muchas pueden causar ternura la que compartió una joven dejó con el ojo cuadrado a todo Internet, porque al parecer el hombre que la embarazó hizo lo mismo con otras cuatro mujeres al mismo tiempo.

Historia viral: hombre embaraza a 5 mujeres y hacen el baby shower todos juntos

Todo inició cuando la usuaria @lizzyashmusic publicó un video mostrando una invitación a su baby shower el cual se llevaría a cabo el 14 de enero, pero lo que llamó más la atención fue la fotografía que había en el papel, pues ella estaba posando junto a las chicas en cuestión de manera armónica y en el centro estaba la pareja de todas, es decir el papá de los bebés.

"Cuando el papá de tu bebé embarazó a otras 4 chicas al mismo tiempo", es el texto que acompañó el clip.



El material obtuvo más de 10 millones de vistas en tan solo 4 días y en los comentarios, la primera reacción de las internautas fue admitir que ellas jamás podrían acceder a que su pareja embarace a otras chicas.

"Diablos no, ni podría verlas a los ojos", "Tomarse una foto con él es una locura", "¿Cómo es que no se avergüenzan todos los implicados?", "Definitivamente no podría ser yo jamás, no entiendo cómo están así de felices", "No hay amor propio, qué locura", "Lo más loco y extraño que he visto en un tiempo", "¿Cómo por qué acceden a esto?", "Jamás me pondría en una situación así" y "Y él simplemente está sentado allí sonriendo , Señor, ayúdanos a todos ", fueron los puntos de vista.



Con la curiosidad a tope de los internautas, la joven tiktoker publicó algunos clips mostrando que en efecto todas están de acuerdo en que el hombre que escogieron tendrá bebés con distintas mujeres y cómo celebraron el baby shower juntos.

De acuerdo al material todo pasó en un salón de eventos, el cual fue adornado con globos color rosa y en un pequeño escenario estaban las 5 mujeres conviviendo junto al joven que las embarazó, mientras los invitados disfrutaban de la fiesta.

Ante las críticas @lizzyashmusic explicó que fue una decisión grupal permanecer juntos y que incluso, sus familiares que estuvieron en el festejo los están apoyando con esta decisión tan inusual.

Internautas dudan sobre la veracidad de los videos en TikTok y creen que todo se trata de una broma

Otros de los comentarios más repetidos fue que las personas creen que la historia es falsa y están fingiendo sus embarazos para ganar publicidad, pues no conciben que todas sean felices porque tendrán hijos al mismo tiempo del mismo hombre.

Por el momento se desconoce si es falso o no, pero lo siguiente que quieren saber todos aquellos que están atentos a la historia es si serán niños o niñas los futuros bebés.

@lizzyashmusic Replying to @Cienna Reyes 🇵🇷 We all know it sounds wild but our families have excepted this situation. Thank you to everyone sending love and support! ♬ original sound - Lizzy Ashliegh



