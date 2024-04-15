Espacio exterior

Marte podría chocar con la Tierra y provocar el fin de la humanidad en esta fecha, según científicos

Teorías científicas señalan que Marte es capaz de dejar su órbita y chocar con la Tierra: te decimos cuándo y cómo podría pasar esta catástrofe

Por:
Tania Caballero.
En el ámbito de la astronomía, se ha debatido ampliamente sobre la posibilidad de que Marte colisione con la Tierra, un evento que ha capturado la imaginación popular y ha generado diversas teorías. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia al respecto?

Imagen Getty Images y The Grosby Group

¿Marte podría chocar contra la Tierra?

Según el divulgador científico y doctor en física de partículas, Javier Santaolalla, la sorprendente respuesta es: sí, Marte podría chocar con nuestro planeta.

Su argumento se basa en el Teorema de recurrencia de Poincaré, formulado por el matemático y filósofo Henri Poincaré. Este teorema establece que, independientemente de los periodos de rotación de los planetas alrededor del Sol, en algún momento volverán a encontrarse en la misma posición inicial, lo que podría derivar en una colisión entre ambos planetas.

Es importante destacar que no es la primera vez que se plantea esta posibilidad. El Observatorio de París ya había advertido en un estudio que la Tierra podría colisionar con Marte en el futuro lejano. Además, investigaciones recientes sugieren que nuestro planeta podría estar siendo bombardeado por meteoritos marcianos de origen volcánico.

¿Cuál es la fecha estimada para la colisión entre Marte y la Tierra, según los científicos?

Santaolalla estima que dentro de aproximadamente 5 mil millones de años, Marte podría colisionar con la Tierra. La gravedad y las interacciones planetarias generan una resonancia que hace que la respuesta del planeta sea impredecible en ese escenario.

Choque entre Marte y la Tierra
Choque entre Marte y la Tierra
Imagen Imagen creada con IA


Aunque el evento está muy distante en el tiempo, la ciencia nos recuerda que el cosmos sigue en constante movimiento y que incluso los planetas vecinos pueden tener encuentros inesperados en su danza cósmica.


