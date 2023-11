¡Batalla de planetas! Marte está 'bombardeando' nuestro planeta con meteoritos y científicos explican por qué

Entre los que no conocen mucho del espacio y no son investigadores o científicos, lo que no se sabía era que la Tierra era golpeada por 'pequeños trozos de Marte' de vez en cuando, éstos son increíblemente raros, pero pueden decirnos mucho sobre la historia geológica del llamado 'planeta rojo', sin embargo, el principal misterio es saber la edad exacta de estas rocas.