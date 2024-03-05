Luchadora golpea a hombre que la manoseó en plena función y los asistentes la apoyan: “Bien merecido”

Video ¿Kemonito no quería ser luchador? A esto se dedicaba antes de la fama

La Lucha Libre mexicana se volvió viral recienemente por culpa de un aficionado, quien pensó que sería divertido faltarle al respeto a una de las luchadoras y así fue como ella resolvió la situación.

Sadika reaccionó rápido después de que uno de los espectadores le faltara al respeto Imagen Facebook LaMascaraDeLucho

Luchadora Sadika da cachetada a espectador tras acosarla en plena show

El pasado 1 de marzo ocurrió la pelea entre Shitara y Sadika en la Arena San Juan Pantitlán, ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Es común que los luchadores bajen del ring para convivir con el público, ya sea interactuando con ellos directamente o continuando la pelea con alguno de sus contrincantes, momentos que suelen ser muy entretenidos, pero en esta ocasión tuvo un final inesperado.

En el video que circula en redes sociales aparece Sadika bailando de manera sugerente a una de las mujeres que se encontraba en la primera fila, lo cual provocó la risa nerviosa de ella y su acompañante, pero a un lado estaba sentado un hombre que le pareció divertido darle una nalgada a la luchadora.

En segundos, Sadika se puso de pie y, sin detenerse para pensarlo, le dio una cachetada, retirándose de inmediato al ring para continuar con la pelea.



El acontecimiento dividió la opinión de los internautas, ya que algunos pensaron que la luchadora cruzó la línea con el espectador, mientras que otros pensaron que el señor no debió faltarle al respeto de esa manera.

“Si das, debes estar preparado para recibir, así es la lucha libre”, “Deberían sancionar a la luchadora”, “Bien merecido”, “Buena cachetada”, “Qué lección acaba de aprender ese hombre, el ser chistoso es doloroso”, “Quien se lleva, se aguanta” y “Qué bueno, por mano larga”, fueron algunos de los textos.



Este acontecimiento ha llamado la atención, ya que varios internautas culpan del hecho a Sadika por la manera en que se desenvuelve en el escenario, además del contenido que suele subir en sus redes sociales, mientras que la mayoría dejó claro que se trata de su personaje dentro de su lugar de trabajo y que, como cualquier trabajadora, merece respeto.

Perrito se roba el show al entrar al ring y morder a un luchador

Aunque hay luchas que se hacen en lugares establecidos, pero existen otras que se organizan en la calle o en deportivos, para que cualquier persona pueda tener acceso a este evento y pasar un rato en familia o con amigos.

Durante uno de estos eventos, un perrito callejero se unió al combate, volviéndose viral al morder a uno de los luchadores.

Los internautas apodaron al lomito ‘Firulais Jr.’, quien se acerca al ring para ver lo que ocurre, ladrando e intentando morder a uno de los luchadores, lo cual consigue en un par de ocasiones, cuyo video está por alcanzar 2 millones de reproducciones en X, además de que un millón de usuarios compartieron el momento en su perfil.

pic.twitter.com/WAKMEoj3qy — Rhevolver (@Rhevolver) March 4, 2024



A pesar de la presencia del perro, la lucha continuó, pero no queda duda que se robó el show al participar de manera indirecta en la pelea.