Entretenimiento

Europea visita Teotihuacán en México y se quiere llevar un pedazo de pirámide "de recuerdo": video se hace viral

La ucraniana pensó que podía llevarse una parte de la zona arqueológica, pues no estaba "pegada"

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Leo, un mexicano que relata en TikTok cómo es vivir con su novia ucraniana en México, se hizo viral cuando compartió el video de cuando visitó junto a Mila la zona arqueológica de Teotihuacán y ella quiso llevarse una piedra "de recuerdo".

La ucraniana reveló en uno de los clips de la cuenta @milaleo.wav que su sueño era conocer la llamada 'Ciudad de los dioses' y subir a una de las pirámides, pues le temía a las alturas, y gracias a su novio, logró su cometido a principios de enero, asegurando que la vista vale todo el esfuerzo.

¿Cómo es el video de la ucraniana con novio mexicano que quería llevarse una piedra 'de recuerdo' de Teotihuacán?

En el video de tan sólo 16 segundos, Leo enfoca a Mila en la zona arqueológica de Teotihuacán y escribe: 'Cc estás con tu novia ucraniana en Teotihuacán, pero de repente...'

"Ay,amor, pero qué cool. Míralo. Pero mira esas piedras, mira, ven, ven. Mira esas piedras, no están pegadas, vamos a traer una", propone la chica sonriendo. "No, tranquiliza tu instinto europeo. Tranquila", se niega el joven, recordando que las pirámides y la zona arqueológica son parte del patrimonio cultural e histórico de la nación mexicana. "Ah, vámonos", dice Mila decepcionada.
@milaleo.wav

🤷🏻‍♀️😂 #ucranianaenmexico #mexicotiktok #mexicomagico #noviosinternacionales #parejasinternacionales #tiktoktrend #parati #foryou #シ゚viral #4u #mexicoviajes #mexico🇲🇽 #teotihuacan #piramidesdeteotihuacan

♬ sonido original - Mila&Leo

El clip de este momento ya cuenta con casi 2 millones de reproducciones, casi 150 mil 'Me gusta' y más de mil 200 comentarios.

¿Qué opinaron los internautas sobre el video de la ucraniana que quiere llevarse una piedra 'de recuerdo' de Teotihuacán?

Muchos usuarios de redes sociales se han manifestado en diversas ocasiones en contra de los extranjeros que a su criterio "no respetan" las zonas arqueológicas, sobre todo tratándose de Teotihuacán, sin embargo, en esta ocasión, ya que no se cometió ninguna falta y tratándose de un video que se subió más en tono humorístico, los internautas se rieron al respecto, comparándola algunos incluso al museo británico.

"Tu instinto europeo jajaja", "Se puso en modo museo británico", "El museo británico: wey, sí, tráeme dos", "Ya te conquistó, su instinto europeo ya estaba activado", "El museo británico en el mundo entero", "Hazle dos hijos y ya tiene sus propias artesanías mexicanas jajaja", "Qué bueno que no la dejaste", "'No están pegadas' jajaja ya lo traen en la sangre", "La comprendo, yo también llevo piedras de lugares a los que voy", "Ya nos quieren saquear Teotihuacán", "perdón, la costumbre jajaja", "lo mejor del día jajaja", escribieron algunos.


¿Tú qué opinas?

