Mujer deja su trabajo para dedicarse al 'pedicure' para cerdos y asegura que es “todo un éxito”

Una mujer francesa de 46 años cambió de giro su negocio y en apenas unos meses se convirtió en una sensación en su país y en redes sociales.

La historia de una mujer francesa se vuelve viral al compartir que dejó su trabajo para dedicarse al cuidado de las pezuñas de los cerdos que tiene como mascotas y resultó ser todo un éxito.

Mujer cambia su trabajo por el pedicure para cerdos

Carole Germain, una mujer de 46, está haciendo su propio imperio en el poco conocido mundo del pedicure para cerdos y es que, al parecer, estos animalitos se han convertido en las mascotas favoritas en muchos hogares de Francia.

De acuerdo con la agencia AFP, la mujer tomó la decisión de dejar su antiguo empleo, un negocio de cigarrillos, para dedicarse de lleno a este redituable emprendimiento.

Mujer deja su trabajo para dedicarse al pedicure para cerdos y asegura que es todo un éxito.
La idea comenzó de la necesidad que notó en los cuidados que requieren estas mascotas a través del propio: "Couscous", un cochino de 60 kilos que compró en 2020 y que básicamente se ha convertido en el consentido de su hogar.

"Es increíble. Pensaba que era la única que tenía un cerdo. Y finalmente, no, los cerdos de sofá están por todas partes. Somos miles en Francia. Duerme en mi cama. Bueno, en verdad soy yo la que duerme en su cama, porque si me muevo demasiado, gruñe y ¡hasta llega a pellizcarme!”, contó a la agencia.


Son los fines de semana cuando Carole Germain recorre, junto a su cerdo y un par de perros mastines italianos, algunos de los 200 hogares que ya tiene entre su cartera de clientes cuando apenas fue en 2023 que comenzó con su nuevo negocio.

"En el sur, hice 5.500 kilómetros y 43 cerdos. Es todo un éxito y un placer. La gente que me encuentro es muy simpática y supera acogedora”, declaró.
¿Qué pasa con los cerdos si no cuidan sus pezuñas?

Carole visita a sus clientes en su furgoneta bautizada como "Pédichon" en la que no solo realiza el cuidado de las pezuñas de cerdos que alcanzan hasta los 80 kilos, pues en las sesiones de casi una hora también se preocupa por el aseo de orejas y un limado de colmillos.

De acuerdo con uno de los clientes satisfechos de Carole habló con la agencia sobre los cambios que han visto en su mascota tras el cuidado de sus pezuñas.

"Hacía tiempo que no lo veíamos hacer sus esprints. Creo que estaba incómodo. Era como si nosotros tuviéramos una piedra en el zapato”, compartió.


El cuidado de las pezuñas, resaltó Yann L'Heveder, resulta importante pues en cierto momento crecen tanto que dificultan la movilidad en la movilidad de los cerdos, que pueden vivir hasta 20 años.

“Crecen tanto que al cabo de un tiempo el cerdo queda discapacitado”, explicó.
