Joven rompe en llanto por no encontrar trabajo: tiene dos carreras y sabe tres idiomas

La usuaria de TikTok Lohanny se volvió viral tras romper en llanto al relatar su historia buscando trabajo de puerta en puerta en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

Lohanny es tan sólo una de las miles de jóvenes que, tras concluir su carrera, se enfrentan a la realidad de la fuerte competencia y la falta de empleos en el mercado laboral, sin embargo continúa en la búsqueda.

¿Cómo es el video que se volvió viral de la joven que lloró al contar su experiencia buscando trabajo?

En el video de la cuenta @lohannysant la joven aparece vistiendo una chamarra negra de piel, con el cabello suelto, una mochila y sosteniendo contra su pecho varias hojas con su currículum en las calles de Nueva York, de pronto instala la cámara para contar qué es lo que estaba viviendo en ese momento.

"Este es el momento que más humillada me he sentido en mi vida. Estoy literalmente sosteniendo mi currículum, una pila de ellos, para poder ir en persona a varios lugares a preguntar si están contratando. Es, honestamente, un poco embarazoso, porque estoy literalmente aplicando para empleos de salario mínimo", explicó.



La chica aseguró que en muchos lugares le respondieron que no estaban contratando, lo cual no esperaba, pues está graduada de la Universidad con dos títulos en Comunicación y Actuación, además de que habla en 3 idiomas.

Al contar esto, Lohanny no pudo más con su frustración y comenzó a llorar poco a poco.

"Esto apesta. Sólo quiero ser tiktoker, para ser real con ustedes, pero ya no puedo ser tan ilusa, porque literalmente necesito hacer dinero, así que, sólo seguiré intentando", confesó la joven limpiándose las lágrimas que no dejaba de derramar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la joven que llora al no poder encontrar empleo?

El video de tan sólo 49 segundos de duración, bajo la descripción de "Tengo manchas de lágrimas en mi curríclum", tiene hasta el momento casi 22 millones de reproducciones, 3.1 millones de 'Me gusta' y más de 49 mil comentarios.

Algunos de los usuarios de TikTok se manifestaron en apoyo a la chica, aunque a otros no les sorprendió por lo que estaba pasando y hasta se sintieron identificados con ella, ya que el desempleo es un problema muy normal a nivel global.

"Yo hice eso y me dijeron: 'Puedes aplicar online'", "Un día normal en latam be like:", "A veces pienso que es mejor ni intentarlo", "Hagámoslo viral para que encuentre trabajo", "Bienvenida al mundo", "Sé cómo se siente", "Yo llegué a hacer eso y sí es bien duro. Ahora soy ama de casa y soy feliz", "Soy yo en este momento, llorando por el miedo del mundo laboral", "Me pasó así", "Un abrazo a todos los comunicólohos", "Sigue", "Qué ansiedad pensar que voy a ser ese en un par de años. Fuerza, reina", "Mucho éxito", "Tú puedes", "Ánimo, sí se puede, así es la vida", "Todo valdrá la pena. Vas a salir adelante", escribieron algunos.



Lohanny agradeció todo el apoyo de sus seguidores y continuó buscando empleo en cafeterías.

A pesar de no haber conseguido trabajo aún, en una publicación más reciente, la joven compartió que estaba muy emocionada por tener una entrevista en un empleo que le cambiaría la vida.

Los internautas expresaron que estarían al pendiente hasta que la chica lograra contar con un empleo.