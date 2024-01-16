"Se compran colchones...": Camioneta de 'fierro viejo' llega hasta Japón: Tiktoker revela cómo luce y se hace viral

Video "México mágico": los momentos más surrealistas que sólo puedes ver en ese país

Para los habitantes de la Ciudad de México es común escuchar el famoso audio de fierro viejo , el cual anuncia que alguien está buscando material que ya no se use para comprarlo y transportarlo en una camioneta. De hecho, se ha vuelto un símbolo muy importante para la metrópoli, tanto así que ahora es conocido en el extranjero gracias a las personas que visitan el país y graban a estos vehículos recorriendo las calles.

Graban camioneta que recolecta fierro viejo en Japón: video se hace viral

PUBLICIDAD

Si bien se pensaría que el vehículo que pasa buscando lavadoras, microondas y otro tipo de electrodomésticos viejos es único en el mundo, un video demostró que de hecho también existe también en Japón.

Esto fue documentado por la usuaria de TikTok @kyomi_nihon el pasado 15 de enero, quien al caminar en las calles de Tokio encontró una camioneta que recolectaba fierro viejo, lo cual la dejó impactada.

"¿Oigan que creen? Me acabo de encontrar al de los fierros viejos versión Japón", es lo que dice antes de comenzar a grabar con la cámara trasera de su celular.



Lo curioso es que usaba un megáfono para avisar a las personas que estaban cerca de sus hogares por si querían entregar algo a la camioneta, por si fuera poco una voz femenina es la que enlistó los objetos que podían recibir; no obstante, a diferencia de México, no lo hacía como si estuviera cantando.



La joven que vio esta peculiar escena, tradujo parte por parte de lo que se mencionaba a través del altavoz en japonés al español y resulta tener un guión similar al de "fierro viejo" en México.

"Este es el vehículo de recolección de objetos obsoletos que se volvieron innecesarios en la casa o en la oficina. Televisión, aire acondicionado, refrigerador, lavadora, computadora entre otros, ¿no tiene?".

Internautas debaten si la camioneta de fierro viejo es mejor en México o en Japón

En tan solo 12 horas se volvió viral con más de 200 mil vistas, las cuales siguen aumentando y en la sección de comentarios, las personas expresaron sorpresa porque pensaron que la camioneta del fierro viejo no existía en Japón, lo cual hizo que también se crearan bromas al respecto.

"Se compran, colchones, estufas, nintendos y Katanas Samurai que ya no utilice", "Creía eso solo pasaba en Latam", "Jajaja esto no me lo esperaba", "Es lo mismo pero más kawai", "¿Cómo? pensé que no existía", "Qué amable y cordial es la voz de la camioneta , acá es un señor ronco grita ¡le compro chatarra!", "Si no lo veo no lo creo", "¿Entonces ya puedo decir que mi colonia pobre es como Japón?", "Solo falta que pase el que afila los cuchillos", "El multiverso de los "fierro viejo" jaja me muero" o "Les deberías d enseñar el original", fueron algunos puntos de vista.



Además de iniciarse un debate de cuál versión es mejor, si la de Japón o México, algunos internautas preguntaron si aquí también las personas recibían dinero por su chatarra, pero hasta el momento la autora del video no ha respondido.



¿Ya habías visto este audio viral? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD