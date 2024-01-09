Mujer es despedida por hacer un tiktok en su trabajo y causa debate: acababa de recibir un aumento

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

En redes sociales lo mismo se encuentran historias de quienes dejan su trabajo para dedicarse a la creación de contenido que aquellos que fueron despedidos por alguna publicación en plataformas digitales. La de Michelle Serna entra en la segunda categoría, pero le valió para hacerse viral en TikTok. Este es su caso.

Joven fue despedida por publicar video en TikTok: acababa de recibir un aumento

Michelle Serna es una joven residente en California que suele usar sus redes sociales para documentar su día a día.

En el verano de 2022, cuando trabajaba como líder de producto en Visionable Global, una empresa del Reino Unido enfocada el cuidado de la salud, colgó en TikTok el video de un ‘fail’ desde su 'home office': quería hacerse un café, pero olvidó poner la taza debajo de la máquina, por lo que terminó en desastre.

Si bien el clip parecía mostrar un simple error del día a día, escondía otro mayor: fue grabado mientras ella estaba en una junta semanal y, de fondo, se podía escuchar lo que decía su jefe.

“Estaba en una junta semanal, estaban teniendo una conversación que no tenía nada que ver conmigo, así que puse la cámara, grabé el video de 20 segundos y le di publicar. No pensé nada de ello”, comentó en otra publicación de la red social de videos cortos.



Al día siguiente, el equipo de Recursos Humanos la mandó llamar para informarle que alguien de la oficina les hizo llegar la publicación y que esta representaba una “negligencia grave” en el trabajo, por lo que tendrían que despedirla inmediatamente.

Otros de los argumentos que le dieron para cesar su contrato fueron: hacer un video personal durante horas laborales, no tener el consentimiento de sus compañeros de trabajo o de la empresa para el mismo, grabar una conversación confidencial y violar la confianza de la empresa en ella como empleada, según dijo en entrevista con ‘Busines Insider’. Además, le pidieron eliminar el video.

Vale la pena señalar que Michelle Serna solo llevaba 8 meses en la empresa, unas semanas antes le habían subido el salario a uno de “seis cifras” (millones de dólares anuales) y el trabajo era completamente remoto.

“Honestamente, no creo que me tendrían que despedir. No estaban hablando de nada super confidencial, apenas y los podías escuchar en el fondo”, añadió la joven en otro tiktok.



Si bien la creadora de contenido lamentó esta situación, rápidamente le dio un giro a la situación: decidió dedicarse de tiempo completo a crear una empresa digital.

Internet reacciona a la historia de la joven que fue despedida por publicar un video en TikTok

Si bien el clip que le valió la destitución a Michelle Serna ya no está disponible en su cuenta, tras el incidente ha compartido otros contando la anécdota. A través de los comentarios de estos, miles de internautas han expresado sus opiniones sobre su caso: mientras que muchos consideran que hizo mal por publicar el video que la puso en problemas, otros aplauden que le haya dado un giro a su vida.

“Es muy tonta como para querer montar una empresa”, “Nota mental: no contratar a Michelle Serna para nada”, “Chica, pudiste haber violado la información personal de los pacientes, yo también te hubiera despedido si no eras consciente de ello”, “¿Por qué no te haces responsable de tus actos?”, “Le pagaban demasiado para no tener sentido común”, “No deberías estar subiendo videos de café derramado por ‘likes’”, mencionaron los primeros.



Quienes le mostraron más compasión a Michelle Serna dijeron cosas como:

“Estoy segura de que ninguno de los ‘haters’ perdió un trabajo con salario de seis cifras a los 24 años”, “De una chica en la industria tecnológica a otra, ¿podemos trabajar juntas?”, “Pero, mírate, estás construyendo tu propio imperio de productos que otros van a usar en el futuro”, “Eres una campeona”, “No puedo esperar a ver crecer tu negocio” o “De cualquier manera, a todos nos despiden por una u otra razón”.