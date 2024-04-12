Historias virales

Abraza gatitos y gana 10 mil dólares: refugio ofrece el empleo soñado (requisitos)

En el empleo tendrás que cuidar y abrazar a los felinos de un refugio asociado de Best Friends Animal Society en Florida, Estados Unidos, durante el mes de junio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video ¿Por qué los gatos quieren una estufa? El origen del video viral de TikTok

Encontrar un empleo que llene tu corazón y pague bien no siempre es fácil. Sin embargo, surgió una oportunidad laboral que está causado sensación: abrazar gatitos.

Empresa ofrece vacante para acariciar gatos en un refugio

PUBLICIDAD

ACANA, una empresa especializada en alimentos para mascotas, tiene una oferta laboral que podría ser perfecta para ti. Consiste en brindar amor y cariño a los felinos del Humane Society of Tampa Bay, una organización asociada con Best Friends Animal Society, en Estados Unidos.

Empresa ofrece empleo a una persona que cuide a gatos en un refugio por el mes de junio
Empresa ofrece empleo a una persona que cuide a gatos en un refugio por el mes de junio
Imagen Imagánes creadas con IA


La persona que cumpla con todos los requisitos recibirá un sueldo de 10 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente 164 mil pesos mexicanos. Deberá trabajar durante el mes de junio, 4 horas diarias, mimando a los ‘michis’ que esperan ser adoptados en el refugio.

“Ayudar a establecer vínculos saludables y mejorar las habilidades de socialización de los mininos antes de que sean llevados a sus nuevos hogares por sus adoptantes”, detalla la convocatoria.

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


La empresa no solamente está ofreciendo este empleo, también regalará a varios refugios 5 mil cajas de comida húmeda para gatos y 120 mil comidas para animales. Esto para ofrecer respaldo a los albergues que dan un techo a decenas de 'peluditos' en situación de calle que están en búsqueda de su hogar.

La persona que se quede con el empleo deberá cuidar a los gatos por 4 horas diarias
La persona que se quede con el empleo deberá cuidar a los gatos por 4 horas diarias
Imagen Imagánes creadas con IA

¿Qué es la ‘temporada de gatitos’ y por qué se ha convertido en algo tan importante?

El refugio de Best Friends Animal Society llama 'temporada de gatitos’ al periodo anual en el que se registra un aumento en el número de gatos que llegan a los refugios locales.

Durante ese tiempo, los albergues enfrentan un gran desafío por la falta de recurso y espacio; por ello, ACANA creó esta iniciativa con Best Friends Animal society, que busca poner fin al sacrificio de gatos y perro en los refugios, promoviendo la adopción y concientizar a la población sobre estos animalitos.

Asociaciones buscan fomentar la adopción de gatos en Estados Unidos
Asociaciones buscan fomentar la adopción de gatos en Estados Unidos
Imagen Getty Images
“Los refugios son una excelente manera de adoptar tu mascota, especialmente gatitos, por lo que ACANA ha apoyado durante mucho tiempo a los refugios en todo el mundo”; dijo Billy Frey, vicepresidente de marketing de Champion Petfoods a FOX Business.


A través del programa, esperan encontrar personas que se animen a ser voluntarios para cuidar a estos animalitos.

“Esperamos educar a las personas sobre esta temporada en que los refugios necesitan apoyo adicional, (...) destacar la importancia de una gran nutrición y cuidado a lo largo de la vida de un gato, especialmente durante sus primeros días”, dijo.


¿Te animarías a trabajar en un lugar así?


Relacionados:
Historias viralesGatosAnimalesEmpleo