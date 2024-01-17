Médicos impactan por cómo lucen antes y después de una jornada laboral: algunos trabajan más de 24 horas

Video El doctor más viejo del mundo tiene 101 años y no puede dejar de trabajar: él es Howard Tucker

A través de videos, estudiantes de medicina y médicos exhiben lo largas e intensas que pueden ser sus jornadas laborales.

Los clips, difundidos en redes sociales, son tan populares que hasta han iniciado una tendencia en la que se muestra el “antes y después” de los doctores en sus trabajos, además de que ayudaron a iniciar un intenso debate sobre sus condiciones laborales.

Médicos muestran cómo se ven antes y después de una guardia: videos virales

En las redes sociales, es fácil encontrar historias sorprendentes o conmovedoras de médicos que hacen de todo por el bienestar de sus pacientes.

Más recientemente, est u diantes de medicina y doctores han decidido mostrar la realidad de lo arduo que puede llegar a ser su trabajo.

Con la tendencia “antes y después de la guardia”, retratan cómo lucen al inicio y final de su jornada laboral.



Las guardias médicas es como se le llama a los largos turnos de trabajo de algunos médicos en hospitales. Se trata de una práctica especialmente común entre estudiantes de medicina, llamados residentes, que, como mínimo, deben pasar entre 24 y 36 horas en un hospital.

Durante dichos turnos, los médicos deben atender a pacientes, además de cumplir con actividades académicas y asistenciales, por lo que su descanso es mínimo.



Patient Service Network explica que se les llama residentes a los practicantes de medicina porque, años atrás, se les pedía vivir en los hospitales para estar listos para atender cualquier urgencia.

En Estados Unidos, los estudiantes de medicina no pueden trabajar más de 80 horas a la semana, sus jornadas no deben durar más de 24 horas, ni pueden tener guardias más frecuentemente de cada tercer día, de acuerdo con Patient Service Network. Si bien, esto puede variar y tener excepciones según la especialidad que se curse.

En México, no obstante, la ley no contempla un máximo de horas que los residentes pueden trabajar en un hospital.

La muestra de lo extenuante que pueden ser las guardias está en sus rostros de cansancio, gestos o voces de agotamiento y hasta el hecho de que se pueden dormir en prácticamente cualquier lugar, según queda registrado en los videos publicados en redes sociales.

Internautas reaccionan a videos del antes y después de un turno de médicos

La tendencia de mostrar el inicio y final de una jornada de médicos ayudó a iniciar toda una discusión en redes sociales sobre las condiciones laborales de los estudiantes y trabajadores del sector salud.

Por un lado, muchos internautas aplaudieron su dedicación, mientras que otros condenaron que se les obligue a trabajar así:

“Admiración y gratificación a los doctores”, “También se ve así la explotación laboral”, “¿No sería riesgoso para los pacientes que el médico esté sobreexplotado, cansado por una jornada tan larga?”, “Es increíble lo mucho que trabajan para lo poco que ganan”, “Se me hace tan enfermo que tengan que trabajar tanto cuando manejan algo tan vital, ojalá puedan mejorar sus condiciones”, “¿Por qué romantizar que los traigan de esclavos?”, “La vocación no es justificación para la sobreexplotación” o “Les faltó decir que tampoco comen, ni van al baño, duermen en el piso se tragan groserías por parte de los médicos residentes”, fueron algunos de los mensajes en ese sentido.



Otros médicos se hicieron presentes en los comentarios, recordando sus jornadas maratónicas:

“Una guardia es ver cómo se escapa tu vida en horas, pero un café te salva”, “Yo estuve 96 horas de guardia en emergencia. 48 fueron de castigo, regalito de mi residente en jefe”, “Recuerdos de Vietnam”, “Yo lo máximo que he estado en una guardia es 40 horas”, “Lo más que he durado en una guardia es 26 horas”, “Yo llego un sábado a las 3 pm y me voy un lunes a las 9 am”.